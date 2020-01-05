В России захотели скорректировать брачный возраст

В России захотели пересмотреть возраст вступления в брак. Это следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.

Министерство юстиции планирует внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». В частности, речь идет о возможности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние россияне могут вступить в брак.

Ожидается, что законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в феврале 2021 года.

Других подробностей пока не приводится, однако, по словам экспертов «Российской газеты», вероятнее всего, Минюст намерен снизить возрастную границу для вступления в брак. Они отметили, что в настоящее время единого подхода к установлению обстоятельств, при которых возможно снижение брачного возраста, в семейном законодательстве нет. При этом более детальная регламентация ранних браков на федеральном уровне имела бы позитивное влияние, считают эксперты.

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