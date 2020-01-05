Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» начали получать Греция и Северная Македония, сообщил глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов в эфире радио BNR.
Малинов сообщил, что начала использоваться новая точка «Странджа 2» на границе с Турцией, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что по состоянию на начало года мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы. Малинов подчеркнул, что болгарские власти могут при необходимости также использовать мощности этого газопровода.
1 января газ из РФ по «Турецкому потоку» начал поступать в Болгарию.
Газета ВЗГЛЯД писала о газовых победах России.
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