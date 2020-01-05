Загадка несмываемого отпечатка ладони пожарного Фрэнсиса Леви

Одна из таких историй, подтвержденная множеством очевидцев, произошла в 1920-х годах в Чикаго (США). В те годы в одном из пожарных депо этого города работал пожарный по имени Фрэнсис Леви.

Это был очень дружелюбный и улыбчивый человек, который полностью выкладывался на работе и всегда был готов помочь другим.

18 апреля 1924 года Леви находился на своем месте в пожарном депо и пока не было вызовов, занимался протиркой окон в помещении. За этим делом он как обычно улыбался и шутил с коллегами, но внезапно резко замолчал, улыбка сошла с его лица и он стал мрачным и угрюмым.

Пожарные одного из депо Чикаго в 1920-х годах, возможно, что это бригада Фрэнсиса Леви

Потом он пошатнулся, тяжело задышал и одной ладонью полностью оперся о стекло, которое как раз протирал. Другие пожарные решили, что ему стало плохо или что у него произошел приступ паники и кинулись ему на подмогу.

Но когда они оказались рядом, они услышали как Леви говорит такие вещи, которые могли показаться бредом больного. А говорил он, что у него прямо сейчас возникло жуткое стойкое ощущение, что сегодня он умрет.

Собственно именно как приступом какого-то психического расстройства его коллеги и объяснили тогда эти слова, а вскоре после этого вся бригада поехала на вызов в Карран Холл — большое четырехэтажное здание на другом конце города. Мало кто из них догадывался, что этот день и правда станет зловещим и смертоносным, и не только для Леви, но и для всей бригады.

Когда бригада прибыла на пожар и стала тушить пламя, пожарные быстро поняли, что огонь распространяется каким-то аномальным способом. По словам пожарных, пламя переходило с одного места на другое словно оно являлось жидкой горючей субстанцией, при этом оно могло внезапно буквально перепрыгивать с одного места на другое, словно являлось чем-то живым или управляемым.

Из-за этого пожар очень быстро разросся до огромных масштабов, охватив все здание и пожарные никак не могли уменьшить пламя. У них не было дыхательных приборов и пожарные начали задыхаться в огне, одновременно крыша здания начала прогибаться, а стены здания разрушаться.

Внезапно рухнула большая наружная стена, погубив под своими обломками девятерых пожарных. Кроме них в тот день на этом пожаре погиб лишь еще один человек- случайный гражданский.

Это был один из самых страшных городских пожаров в истории города, а позже оказалось, что пожар был вызван нарочитым поджогом владельцем магазина на первом этаже в попытке получить страховку. Причиной, по которой огонь распространялся аномальным способом, оказался разлитый повсюду древесный спирт.

Владелец магазина был осужден за поджог, приведший к смерти людей, но это конечно не вернуло к жизни пожарных, в том числе Фрэнсиса Леви, у которого осталась жена и двое детей.

Все это было очень трагичными событиями, но уже на следующий день все стало еще более странным. Один из пожарных того самого депо заметил непонятное пятно на окне, а когда подошел ближе, то увидел, что это отпечаток ладони человека. При этом казалось словно отпечаток был оставлен рукой, сильно измазанной в саже и гари.

Это "грязное пятно" не понравилось пожарному и он решил его смыть. Однако отпечаток не поддался обычной тряпке с водой, не поддался он и более стойким средствам для чистки окон. Позже его пытались соскрести ножами и даже приглашали профессиональных уборщиков с их едкими средствами, чтобы они убрали отпечаток, но это тоже было бесполезно.

Однажды к окну, услышав про странное пятно, наконец подошел кто-то из тех пожарных, который был в одной бригаде с Леви и чудом выжил в страшной трагедии в Карран Холле. И он рассказал, что это то самое окно, которое протирал Фрэнсис Леви, когда предсказал свою смерть. И что это именно его отпечаток ладони, потому что он оперся на окно рукой.

После этого странный отпечаток сочли призрачным посланием Леви и решили бережно сохранять как реликвию. В течении последующих двадцати лет призрачная ладонь привлекала к себе толпы народу и о ней по всему городу ходили легенды.

Тот самый отпечаток руки Фрэнсиса Леви. По слухам есть еще одна фотография с ним, но в сети ее не найти.

По странному стечению обстоятельств, ровно спустя 20 лет после той трагедии — 18 апреля 1944 года, стекло вместе с отпечатком ладони было случайно разбито вдребезги мальчиком-газетчиком. Он кидал свернутый пакет с газетами к двери пожарного депо, но промахнулся и попал в окно.

В наши годы вся эта история с призрачным отпечатком превратилась в городскую легенду и многие не верят в ее реальность, однако есть немало людей, которые заверяют, что все это истинная правда. Среди них и потомки другого пожарного.

"Это все совершенно реально. Я проводил расследование о пожаре в Карран Холле, мой прадед был одним из тех пожарных, что погибли в этом огне вместе с Фрэнсисом Леви. Существует фотография самого Леви на 2-й странице газеты "Chicago Tribune" в номере от 19 апреля 1924 года и есть снимок того самого отпечатка, он был опубликован в январе 1939 года в журнале "Fire magazine". Также наряду с другими погибшими пожарными, имя Леви указано на мемориале чикагских пожарных и на доске в академии пожарных", — рассказывал один из них.

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