После смерти хозяина котенок впал в депрессию, отказался есть и поправился лишь когда его принесли к могиле хозяина

В сентябре 2019 года семья Райхана завела пушистого рыжего котенка, которому дали кличку Рэмбо. Подрастая, котенок особенно сильно привязался к отцу Райхана. У него словно возникла с ним особая связь.
Кот повсюду следовал за своим хозяином, куда бы тот не шел и спал только рядом с ним. Хозяин отвечал ему взаимностью и лично покупал корм для Рэмбо. Что любопытно, до этого отец Райхана вообще не любил животных, в том числе кошек, и отказывался заводить их дома.
К концу 2019 года отец Райхана сильно заболел и в начале декабря скончался. А на следующий день после его смерти Рэмбо тоже сильно заболел. Его тело стало горячим, он лежал на одном месте и ничего не ел и не пил.
Когда в доме стали читать молитвы из Корана как часть мусульманского обряда прощания с усопшим, коту стало немного легче. По словам Райхана, он лежал и внимательно слушал, словно понимал о чем говорят все эти люди. Но когда обряд закончился, кот снова слег.
Фадхил Райхан и котенок Рэмбо
Вскоре он стал совсем слабым, он начал терять в весе и было ясно, что если так продлится и дальше, кот вскоре тоже умрет. Члены семьи Райхана понесли Рэмбо к ветеринару и там в течении двух дней ему ставили капельницу и давали другое лечение, которое поддержало в его теле жизнь.
Однако это не принесло животному облегчения. Кот все равно оставался вялым и безучастным ко всему.
Ветеринар сказал, что кот страдает не от физической болезни, а от эмоционального потрясения, что его тело физически полностью здорово, но он просто потерял жажду жизни.
И тогда Райхану пришла в голову идея отнести Рэмбо на кладбище, чтобы показать ему могилу его хозяина и чтобы кот смог проститься с ним так же, как это делали люди.
"Когда я принес его туда, Рэмбо сел и начал смотреть вокруг. А потом он повернул голову в сторону могильной плиты моего отца и так и сидел в этой позе пока я и мои родственники читали молитвы", — пишет Фадхил Райхан.
Когда Райхан уходили с кладбища с котом на руках, кот все также продолжал смотреть в ту сторону, где находилась могила его хозяина, и вся семья Райхана видела это.
А когда кота принесли обратно домой, он тут же начал есть, пить и вскоре начал восстанавливаться! Сейчас кот чувствует себя нормально.
По словам Райхана, животные испытывают такие же чувства как и люди и если они кого-то любят, то они тоже могут испытывать сильное горе, если этот человек умирает. И тогда надо пытаться помочь им точно так же, как если бы вы помогали горюющим людям.
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