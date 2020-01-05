В Ростове-на-Дону мужчина пытался пройти в дом творчества с сумкой, полной оружия

05.01.2020, 16:41, Новости дня

Опубликовано видео попытки проникновения в здание.

В воскресенье, 5 января, в ростовском областном доме народного творчества произошла попытка вооруженного вторжения. Мужчина с пистолетом и ножом в сумке пришел к зданию по адресу площадь Карла Маркса, 5/1.

Инцидент произошёл в утренние часы – житель представился охране сотрудником ФСБ, и сделал попытку войти. При себе у него была небольшая сумка, которую его попросили поставить на ленту досмотра. При сканировании сотрудники охраны увидели, что в бауле лежит нож и предмет, напоминающий пистолет.

Когда охранники задали мужчине вопросы по поводу содержимого его сумки, он быстро развернулся и поспешно удалился.

Сейчас неизвестного ищут по всему Ростову-на-Дону.



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