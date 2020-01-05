Полиция возбудила уголовное дело из-за акции с дымовыми шашками в центре Петербурга

05.01.2020, 16:41, Новости дня

Петербургские издания 78.ru и «Конкретно.ру» сообщили, что полиция возбудила уголовное дело из-за акции, прошедшей в центре города.

Вечером 3 января 15-20 человек перекрыли движение на проспекте Бакунина. Они зажигали файеры, взрывали дымовые шашки и выкрикивали приветствия в адрес Гитлера. Дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Видео произошедшего опубликовала «Фонтанка». К приезду полиции все участники успели скрыться.



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