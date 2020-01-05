Полиция возбудила уголовное дело из-за акции с дымовыми шашками в центре Петербурга

Петербургские издания 78.ru и «Конкретно.ру» сообщили, что полиция возбудила уголовное дело из-за акции, прошедшей в центре города.
Вечером 3 января 15-20 человек перекрыли движение на проспекте Бакунина. Они зажигали файеры, взрывали дымовые шашки и выкрикивали приветствия в адрес Гитлера. Дело возбуждено по статье «Хулиганство».
Видео произошедшего опубликовала «Фонтанка». К приезду полиции все участники успели скрыться.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Карелии следователи возбудили уголовное дело после смерти четырех мужчин при пожаре в поселке Бочилово Пудожского района. «Медвежьегорским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре, по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Северному потоку – 2» пригрозили «новогодним трюком» из Вашингтона / 1 декабря
- «Полный all inclusive». Несколько дней лабрадор рассекал по Московской области на поездах / 3 декабря
- Во Франции неизвестные в масках устроили стрельбу на улице / 26 декабря
- Вопрос дня: Может ли полицейский проверить ваш мобильный телефон? / 2 декабря
- Компания Jaguar увеличила запас хода I-Pace / 10 декабря
- Кафе Русского музея убрало из продажи шоколадки с портретом Сталина / 16 декабря
- Автобус с белорусами опрокинулся в Псковской области / 30 декабря
- В Киеве 30-тонными грузовиками испытали Шулявский мост, Кличко стоял под ним. Видео / 28 декабря