Наука: Разгадана природа «гигантского паука» времён динозавров

В 2019 году группа во главе с Сяодуном Чэнем (Xiaodong Cheng) из Музея естествознания Даляня (Китай) опубликовала в рецензируемом научном журнале Acta Geologica Sinica статью о замечательной находке.

Животное выглядит как паук, но это результат подделки.

Речь шла об ископаемом пауке солидных размеров (длина тела даже без конечностей составляла несколько сантиметров). Окаменелость была извлечена из пород мелового периода. Исследователи дали новому виду название Mongolarachne chaoyangensis.

Однако публикация вызвала у других учёных много вопросов. Подозрения в неправильной интерпретации данных усиливало то обстоятельство, что учёные не доставали ископаемое свидетельство из грунта собственноручно. Окаменелость была найдена местными жителями и продана исследователям.

Один из скептиков связался с экспертом по ископаемым паукам Полом Селденом (Paul Selden) из Университета Канзаса в США. Учёный не удовлетворился фотографиями и лично изучил образец.

"Я сразу же понял, что здесь что-то не так: это был явно не паук, – рассказывает Селден. – У него отсутствовали различные [характерные для пауков] части тела. У него было слишком много сегментов в шести лапах и огромные глаза".

Исследователи также обратили внимание на тот факт, что в местности, где был куплен образец, часто находят окаменелости ракообразных. Тогда специалисты заподозрили, что нашедшие древнее животное местные жители просто пририсовали ему дополнительные конечности.

Дело в том, что в той местности экземпляры древних ракообразных попадаются достаточно часто и продаются сравнительно дёшево. Предприимчивые аборигены, судя по всему, решили сделать из находки более экзотическое, а значит, и более дорогое животное. При этом они, возможно, вообще не задумывались о том, что обманывают учёных: товар мог быть куплен и туристами.

Чтобы проверить свою гипотезу, палеонтологи поместили образец под микроскоп.

"Флуоресцентная микроскопия – хороший способ отличить то, что нарисовано, от того, что реально [присутствует в камне]", – объясняет Селден.

Изучение окаменелости подтвердило худшие подозрения учёных. На иллюстрации ниже (рисунок А) показаны результаты этого анализа. Собственно ископаемые останки отмечены красным цветом, окружающая порода – ярко-синим. Жёлтым показаны следы масляной краски, которой "художники" дорисовывали членистоногое. Ярким белым цветом отмечены трещины, заделанные продавцами. На рисунке В серым показаны заделанные трещины, а коричневым – дорисованные части.

Результаты исследования образца методом флуоресцентной микроскопии.

Исследователи убедились, что перед ними в буквальном смысле приукрашенное ракообразное. Плохое состояние образца не позволило точно установить его видовую принадлежность. Однако предварительно животное было классифицировано как Cricoidoscelosus aethus – самый распространённый вид ракообразных в этой геологической формации. Что же до новоиспечённого вида M. chaoyangensis, он вернулся в небытие как явная ошибка исследователей.

Селден отмечает, что подделка ископаемых недобросовестными продавцами – обычное дело. Однако чрезвычайно редко случается, чтобы описание такого "монстра" попало в рецензируемый журнал.

"Люди, которые описали это [ископаемое], – очень хорошие палеонтологи. Они просто не эксперты по паукам", – подчёркивает Селден.

Своё разоблачение Селден и его коллеги опубликовали в специализированном издании Palaeoentomolgy. Заметим, что в числе авторов новой статьи значится и глава сделавшей "открытие" паука группы Чэн. Этот факт снова напоминает, что учёный – не тот, кто никогда не ошибается, а тот, кто признаёт свои ошибки и учится на них.

К слову, ранее мы писали о том, как скелету ихтиозавра приделали чужой хвост. Рассказывали мы и о том, что "кровь динозавра" может быть продуктом воздействия земных недр.

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