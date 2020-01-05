Роспотребназдор назвал самые опасные блюда в ресторанах

Ведомство предоставило список опасных блюд.

В Роспотребнадзоре рассказали, какими блюдами россияне чаще всего травятся в ресторанах. В опасный список, который опубликован на сайте ведомства, вошли салаты, шаурма и десерты.

«Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты (в первую очередь, с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень», — сообщает Роспотребнадзор.

Также к опасным продуктам отнесли овощи и фрукты, поскольку на плохо промытых поверхностях могут находиться бактерии и вирусы. В ведомстве считают, что частой причиной отравления клиентов общепита является

халатное отношение к безопасности владельцев и сотрудников точек питания. Страдания посетителей становятся итогом того, что в ресторанах используют некачественные продукты, нарушают правила дезинфекции кухонного инвентаря и мойки посуды.

В Роспотребнадзоре рекомендует в случае плохого самочувствия после похода в ресторан немедленно обращаться к медикам, так как только они могут оказать своевременную помощь. При этом отмечается, что помимо медпомощи немаловажным фактором является и то, что именно врачи помогут получить доказательства того, что вред здоровью был нанесен именно некачественной едой в конкретном заведении.

Также сотрудники Роспотребнадзора советуют россиянам сохранять чеки из ресторанов, чтобы направить претензию хозяину общепита с прикрепленными чеком и медицинским заключением. В случаях, когда владельцы отказываются реагировать на жалобы, пострадавшим следует обратиться в суд и написать жалобу в Роспотребнадзор.

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Последнее: Ведомство предоставило список опасных блюд. В Роспотребнадзоре рассказали, какими блюдами россияне чаще всего травятся в ресторанах. В опасный список, который опубликован на сайте ведомства, вошли салаты, шаурма и десерты. «Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты (в первую очередь, с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса […]