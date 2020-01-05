«Не нужно выставлять семью местом ужаса и побоев»: Поклонская хочет переименовать закон

«Закон об укреплении и сохранении семьи» — именно такое название предлагает депутат для закона о домашнем насилии.

Депутат Госдума Наталья Поклонская за время новогодних каникул «нашла время и изучила нынешний вариант спорного законопроекта о домашнем насилии». Политик считает, что данный законопроект нужно серьезно изменить и предлагает начать с переименования.

«Мой личный опыт подсказывает, что изменения в семейном законодательстве очень нужны! Например, судебное предписание, которое поможет женщине обезопасить себя и ребёнка от домашнего тирана, потерявшего контроль над собой из-за слабости к алкоголю. Такая бумажка, выданная в суде, спасёт сотни жизней тех, кто не может себя защитить. Для начала предлагаю изменить название законопроекта — пусть это будет «Закон об укреплении и сохранении семьи». Не нужно выставлять семью местом ужаса и постоянных побоев», — написала Поклонская накануне на своей странице во ВКонтакте.

По мнению депутата, законопроект о домашнем насилии нуждается в серьезной доработке. Она предлагает своим подписчикам высказывать свои мнения и поправки в законопроект. К слову сказать, документ восприняли неоднозначно. В частности, РПЦ выступила против него, считая, что законопроект может ущемить граждан в их правах и уничтожит семейные ценности. А те, кто инициировал принятие закона о домашнем насилии и вовсе пожаловались на угрозы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ведомство предоставило список опасных блюд. В Роспотребнадзоре рассказали, какими блюдами россияне чаще всего травятся в ресторанах. В опасный список, который опубликован на сайте ведомства, вошли салаты, шаурма и десерты. «Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты (в первую очередь, с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса […]