Дочь телеведущей «Тагил-ТВ» ворвалась в прямой эфир со срочным сообщением

В Сети набирает популярность видео с прямого эфира на телеканале «Тагил-ТВ».
В прямом эфире маленькая дочь телеведущей ворвалась на сцену с неотложной новостью.
«Мама, тебе эсэмэска пришла!» — сообщила девочка.
Ведущая с улыбкой пыталась продолжить читать новости, однако позже попросила дочку уйти из студии.
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