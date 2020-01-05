Дочь телеведущей «Тагил-ТВ» ворвалась в прямой эфир со срочным сообщением

В Сети набирает популярность видео с прямого эфира на телеканале «Тагил-ТВ».

В прямом эфире маленькая дочь телеведущей ворвалась на сцену с неотложной новостью.

«Мама, тебе эсэмэска пришла!» — сообщила девочка.

Ведущая с улыбкой пыталась продолжить читать новости, однако позже попросила дочку уйти из студии.

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