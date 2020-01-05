Дочь телеведущей «Тагил-ТВ» ворвалась в прямой эфир со срочным сообщением

05.01.2020, 16:39, Новости дня

В Сети набирает популярность видео с прямого эфира на телеканале «Тагил-ТВ».

В прямом эфире маленькая дочь телеведущей ворвалась на сцену с неотложной новостью.

«Мама, тебе эсэмэска пришла!» — сообщила девочка.

Ведущая с улыбкой пыталась продолжить читать новости, однако позже попросила дочку уйти из студии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: «Закон об укреплении и сохранении семьи» — именно такое название предлагает депутат для закона о домашнем насилии. Депутат Госдума Наталья Поклонская за время новогодних каникул «нашла время и изучила нынешний вариант спорного законопроекта о домашнем насилии». Политик считает, что данный законопроект нужно серьезно изменить и предлагает начать с переименования. «Мой личный опыт подсказывает, что изменения […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика