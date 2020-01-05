В Офисе президента подтвердили, что Зеленский отдыхает в Омане

Информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский отдыхает в Омане, подтвердили 5 января в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).

«Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – сказано в посте.

В ОПУ сообщили, что в Омане Зеленский «обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину».

Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там… Posted by Офіс Президента України on Pühapäev, 5. jaanuar 2020

О том, что Зеленский уехал отдыхать в Оман, сообщила сегодня «Страна». Издание опубликовало фото из этой страны, на которой изображен президент Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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