Чаще всего злоумышленники хотят взломать смартфон iPhone и приложение Instagram

Аналитики рынка мобильных технологий обнародовали перечень самых популярных у хакеров смартфонов и приложений. Согласно данным рейтинга, наиболее часто взломать пытаются iPhone и Instagram.

В сомнительном хит-параде оказались топовые гаджеты и программы для смартфонов. Стоит отметить, что данные, опубликованные исследователями, отображают состояние кибирбезопасности сферы «умных» телефонов в Соединенных Штатах и Великобритании. Специалисты проанализировали количество соответствующих запросов в поисковиках интернет-браузеров с территории этих стран. Самым востребованным у злоумышленников оказался аппарат от Apple, информацию о том, как взломать iPhone, искали порядка 48 и 100 тысяч человек в месяц соответственно в США и Великобритании. Остальные ступени рейтинга заняли два южнокорейских бренда Samsung и LG, а замыкают ТОП-6 Soni, Nokia и Huawey.

Что же до приложений, то здесь самыми популярными у техно-пиратов называют Instagram с почти 67 тысячами запросов в Соединенных Штатах, и 12,5 в Британии. Второе и третье место досталось Snapchat и WhatsApp. Популярный видеохостинг Youtube расположился на четвертой ступеньке, за ним следуют мессенджеры Twitter и Messendger от Facebock. Взламывают злоумышленники и почтовую программу Gmail, соцсеть Facebook и торговую площадку Amazon. Немало оказалось среди пиратов и любителей бесплатного кино, приложение Netflix также попало в рейтинг самых востребованных у хакеров, закрывая, таким образом, ТОП.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Карелии следователи возбудили уголовное дело после смерти четырех мужчин при пожаре в поселке Бочилово Пудожского района. «Медвежьегорским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре, по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», […]