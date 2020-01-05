Пугачева побила украинскую перебежчицу Ротару

В первые дни 2020-го компания Mediascope подготовила данные о том, что предпочли россияне в ночь с 31 декабря на 1 января. И эти результаты говорят о многом.
Новогоднее обращение Владимира Путинана Первому каналу оценили 15,34 процентов жителей страны. На «России» – на 5 процентов меньше. Но тут, как говорится, дело вкуса – картинка на экране была идентичной.
А вот засмотренные до дыр советские комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», зрителям Первой кнопки оказались милее «Новогоднего огонька на Шаболоке», который показывали на «России».
Эти комедии Леонида Гайдая были сняты в 60-х – 70-х годах прошлого века. Их знает наизусть не одно поколение. Но, тем не менее, смотреть их приятнее и веселее, чем действо, которое показывали на «России».
Люди изображают радость, пьют шампанское и бросают серпантин в павильоне, тут же на сцене под фонограмму открывают рот артисты – ничего более странного придумать нельзя. А главное, совершенно невозможно понять, какой отмечается год. Ведь во втором часу ночи 1 января в эфире «России» стали показывать прошлые «огоньки» с теми же самыми артистами.
Цифры оказались показательными. 7,87 и 6,6 процентов – рейтинг у старых фильмов. 6,47 – рейтинг «Голубого огонька». А тут даже десятые доли процентов важны, ведь речь идет о большой стране.
И на Первом, и на «России» в новогодних концертах снялась София Ротару – в декабре в Москве она провела несколько недель и поучаствовала везде, где можно было, перебегая с канала на канал. А вот Алла Пугачева появилась только на Первой кнопке. Возможно, это и сыграло свою роль – Аллочка снова побила Софочку.
Напоследок о том, как же считают телеканалы, кто и сколько их смотрел. Во-первых, помощью «пиплметров» – специальных электронных устройств, подсоединяемых к телевизору и предназначенных для сбора сведений об аудитории телевидения. Их устанавливают в домах тех, кто согласился принять участие в исследовании. Пиплметры фиксируют включение и отключение телевизора, переключение каналов.
Существуют и телефонные опросы. Например в городе проживает 10 миллионов человек, из них опрашивается порядка 1000. Предположим, 100 человек смотрят конкретную передачу. Далее определяется процентное соотношение и получается итог – в данном случае 1 миллион телезрителей.
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