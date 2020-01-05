Коалиция во главе с США приостановила подготовку местных сил безопасности в Ираке

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция приостановила подготовку в Ираке бойцов местных сил безопасности из-за обстрелов военных баз, следует из заявления штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.
«Неоднократные ракетные обстрелы последних двух месяцев, осуществляемые элементами [шиитской группировки] «Катаиб Хезболлах», привели к гибели представителей иракских служб безопасности и гражданина США. В результате мы теперь полностью привержены защите иракских баз, где размещены войска коалиции. Это ограничивает нашу способность проводить тренировки с партнерами и оказывать помощь в их операциях против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД), поэтому мы приостановили эту деятельность», – сказано в сообщении штаба, передает ТАСС.
Ранее парламент Ирака сообщил о намерении рассмотреть вопрос о прекращении присутствия иностранных сил на территории государства.
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