Светлана Лобода публично поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн до сих пор не высказались на тему отношений, которые их связывают. Но то, что они более чем теплые, понятно и без слов. Певицу часто видят в обществе фронтмена Rammstein, который стал чаще приезжать в Россию.

В середине октября артист Тилль приезжал в Санкт-Петербург на 37-летие Светланы. А минувшим вечером она поздравила его с днем рождения — в соцсетях Лобода опубликовала отрывок из «Вечернего Урганта», в котором на немецком языке исполнила любимую детскую песенку про маленькую елочку.

С днем рождения, мой Тилль Линдеманн. Специально для тебя, —

подписала полутораминутный ролик Светлана.

Удалось ли Лободе поздравить Линдеманна лично, осталось за кадром.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились на 2-м Международном музыкальном фестивале «Жара» в Баку в 2017 году — они увлеченно общались на афтепати церемонии открытия, после чего покинули вечеринку вместе. На прямой вопрос HELLO!, является ли Тилль отцом ее младшей дочери Тильды, Светлана предпочла ответить иносказательно.

Мне кажется, любая женщина мечтает, чтобы отцом ее ребенка был Тилль. Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, — это уже большой карт-бланш ей в жизни,

— рассказала в интервью Светлана, также отметив, что Тилль очень заботлив и талантлив.

Откровений от певицы не дождалась и Ксения Собчак. В недавнем интервью на вопрос о статусе отношений с Линдеманном Светлана все также отвечала уклончиво.

Я не могу об этом говорить, Ксюш. Я не в рабстве, я в любви. Спроси меня: «Что ты думаешь о Тилле?» Он ******** (невероятный). Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, с которым ты можешь быть маленькой кошечкой, и тебе хочется ей быть, если это чувство в тебе долго живет…

А в ноябре Тилль сам обнародовал свои страстные чувства к Светлане Лободе — в сюжетной линии своего нового клипа на песню Frau & Mann («Женщина и мужчина»). По сценарию Тилль в роли важного начальника завода по производству граненых стаканов тайно влюблен в красотку Светлану Лободу — она играет одну из работниц и, как позже выясняется, жену экранного брата-космонавта Тилля. Однажды, будучи не в силах скрыть свои чувства, герой Линдеманна почти добивается расположения девушки силой. Домогательство на рабочем месте в Frau & Mann заканчивается потасовкой и разбитой об голову Тилля пепельницей.

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