Жанна Бадоева рассказала об изменениях в жизни после наступления Нового года

Жанна Бадоева поделилась с подписчиками в Instagram изменениями, которые произошли в ее жизни после наступления Нового года. Соответствующий пост телеведущая разместила в Instagram.

Зрители помнят знаменитость прежде всего благодаря передаче «Орел и решка». С наступлением Нового 2020 года Жанна Бадоева захотела поменять свою жизнь в лучшую сторону. Звезда телеэкранов разметила в своем блоге снимок, в подписи к которому пояснила о начале рабочих будней со спортзала. Вместо посиделок за чашкой кофе, супруга известного клипмейкера выбрала беговую дорожку, что свидетельствует о ее желании сохранить фигуру стройной.

Кроме этого, телеведущая известна своим индивидуальным стилем. Согласно последним комментариям в соцсети, поклонники в восторге от стильных нарядов кумира. Один из фолловеров спросил о подборе одежды для проекта «Жизнь других», которую ведет Бадоева. Как пояснила знаменитость, она занимается этим сама и не советуется со стилистом.

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