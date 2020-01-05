Xiaomi представила долгоиграющие умные часы с NFC за 115 долларов

05.01.2020, 16:21, Разное

Разработчики китайской компании Xiaomi выпустили новые умные часы под названием Mi Watch Color стоимостью 115 долларов. Кроме больших возможностей для кастомизации, особенностью девайса можно считать водонепроницаемый корпус и длительное время работы от встроенной батареи.
Новинка оснащена 1,39-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном, разрешение которого составляет 454х454 точки. Функции кастомизации представляют собой не только широкий набор предустановленных циферблатов, но и варианты для различных силиконовых ремешков.

Металлический корпус смарт-часов выдерживает давление в 5 атмосфер при погружении. Ёмкость аккумулятора немного превысит 415 мАч, что позволит гаджету проработать автономно от 2 до 3 недель в зависимости от режима. Гаджет уже доступен в китайских магазинах, а его цена составила около 115 долларов, отметили разработчики.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Вместе с оттоком кадров государство теряет наработанный за долгие годы технологический прогресс и неоценимые способности. Такая тенденция может привести к тому, что страна превратится в полу-сельскохозяйственную державу. Такое мнение озвучил «ПолитНавигатору» украинский политолог Вадим Карасев. Он считает, что в результате пагубных процессов деиндустриализации в Украине останется лишь несколько предприятий, которые тоже со временем прекратят свою работу.  […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика