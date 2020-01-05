Xiaomi представила долгоиграющие умные часы с NFC за 115 долларов

Разработчики китайской компании Xiaomi выпустили новые умные часы под названием Mi Watch Color стоимостью 115 долларов. Кроме больших возможностей для кастомизации, особенностью девайса можно считать водонепроницаемый корпус и длительное время работы от встроенной батареи.

Новинка оснащена 1,39-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном, разрешение которого составляет 454х454 точки. Функции кастомизации представляют собой не только широкий набор предустановленных циферблатов, но и варианты для различных силиконовых ремешков.

Металлический корпус смарт-часов выдерживает давление в 5 атмосфер при погружении. Ёмкость аккумулятора немного превысит 415 мАч, что позволит гаджету проработать автономно от 2 до 3 недель в зависимости от режима. Гаджет уже доступен в китайских магазинах, а его цена составила около 115 долларов, отметили разработчики.

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