В рождественскую ночь продлят режим работы МЦД

В рождественскую ночь в Москве будет продлен стандартный режим работы электричек МЦД. По информации представителей столичного отдела транспорта, уехать в нужный пункт назначения пассажиры смогут примерно до двух часов ночи.

Отмечается, что обычно в ночь на Рождество люди едут в крупные храмы Москвы и области, чтобы отстоять праздничную службу. Благодаря продленному режиму работы МЦД, появится возможность попасть в свыше 20 церквей столицы, а также региона.

По словам представителей транспортного ведомства Москвы, соответствующие меры были приняты для того, чтобы в ночь на 7 января существовала альтернатива метро.

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