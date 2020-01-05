В рождественскую ночь продлят режим работы МЦД

В рождественскую ночь в Москве будет продлен стандартный режим работы электричек МЦД. По информации представителей столичного отдела транспорта, уехать в нужный пункт назначения пассажиры смогут примерно до двух часов ночи.
Отмечается, что обычно в ночь на Рождество люди едут в крупные храмы Москвы и области, чтобы отстоять праздничную службу. Благодаря продленному режиму работы МЦД, появится возможность попасть в свыше 20 церквей столицы, а также региона.
По словам представителей транспортного ведомства Москвы, соответствующие меры были приняты для того, чтобы в ночь на 7 января существовала альтернатива метро.
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