CNN — наперекор коллегам по Fox Такер Карлсон раскритиковал убийство Сулеймани

Ведущий Fox News Такер Карлсон осудил решение американских властей устранить иранского генерала Касема Сулеймани. В отличие от многих своих коллег по телеканалу, которые дошли до «откровенной пропаганды» в своей поддержке президента Дональда Трампа, журналист предостерёг Вашингтон от развязывания войны с Тегераном, передаёт CNN.



Reuters

На днях президент Дональд Трамп похвалил Такера Карлсона и других консервативных звёзд Fox News, назвав их «великолепными людьми». Всего несколько часов спустя ведущий «разнёс в пух и прах» решение президента санкционировать авиаудар, который привёл к гибели ведущего иранского генерала Касема Сулеймани, пишет CNN.

В целом избегая прямой критики в адрес главы Белого дома, Карлсон осудил тех, кто поддерживает интервенции США в другие страны. Он задал четыре риторических вопроса, продемонстрировав свой антивоенный настрой: «Действительно ли Иран величайшая угроза, с которой мы имеем дело? И кто именно выигрывает в результате? И почему мы продолжаем игнорировать упадок собственной страны ради того, чтобы прыгнуть в очередную трясину, из которой не существует очевидного выхода? Кстати говоря, если мы до сих пор находимся в Афганистане, 19 печальных лет спустя, то с чего мы взяли, что сможем быстро уйти из Ирана?»

«Никто так сейчас не рассуждает, — добавил ведущий. — Вместо этого подстрекатели, наподобие сенатора Бена Сасса от Небраски, издают привычный воинственный шум, шум, который они издают всегда».

Комментарий Карлсона в его программе Tucker Carlson Tonight заметно отличался от позиции остальных ведущих Fox News, которые открыто встали на сторону президента. Так, Шон Хэннити начал своё шоу с заявления, что после убийства Сулеймани «мир стал безопаснее, потому что один из самых жестоких, зловещих военных преступников на Земле был привлечён к ответственности».

После этого ведущий повторил все те доводы, которые за час до этого развенчал Карлсон. Шоу Хэннити и некоторые другие передачи Fox показали себя «откровенно пропагандистскими в их поддержке президента», считает CNN.

К примеру, Лу Доббс с канала Fox Business разразился потоком лести в адрес американского лидера. По его словам, Трамп «задал планку» для президентов, «которую большинство смертных не смогут достичь».

«Он превосходит их, он думает быстрее их. Он невероятно изобретателен. Он умён. Его суждение не имеет себе равных», — заявил ведущий. Эти слова Доббса разошлись по социальным сетям и были широко раскритикованы.

На одной из плашек в шоу Доббса говорилось: «Трамп добился ещё одной победы на Ближнем Востоке». Это заметно контрастировало с надписью в передаче Карлсона: «Каким образом новый конфликт обеспечит нам большую безопасность?». Если президент смотрел эти передачи, а он смотрит их часто, то его взору предстали две противоположные точки зрения на иранский кризис, подчёркивает CNN.

По словам телеканала, пацифистские взгляды Карлсона уже действовали на Трампа в прошлом. Ведущий лично беседовал с президентом по телефону в июне, когда отношения США и Ирана вновь обострились. В беседе журналист приводил те же аргументы, что в своём шоу — Трамп «был избран благодаря обещанию не начинать войн без особой необходимости».

В недавней передаче он вновь повторил этот довод. По его словам, Трамп, вероятно, победил на выборах, потому что обещал меньше впутываться в зарубежные авантюры и уделять больше внимания проблемам Америки, которые продолжают увеличиваться.

«В последние десятилетия мы поучаствовали в большом количестве войн на Ближнем Востоке. В каждом месте каждый из этих конфликтов оказывался дольше, кровавее и затратнее, чем нам обещали в начале. Польза? Часто она была нулевой. Множество нотаций о том, что мы убиваем людей, которые заслуживают смерти. Разумеется, заслуживали. Надеюсь, вам станет от этого лучше», — заявил Карлсон.

По словам CNN, в подобном ключе как раз и принялся рассуждать Хэннити в своей передаче. Он сделал упор на то, что Сулеймани «наконец-то получил то, что заслуживал за его кровопролитие, военные преступления, террор».

Но к тому моменту Карлсон уже опроверг эту точку зрения: «Да, Сулеймани был связан со смертью американцев. Никто не оплакивает его гибели. Но Мексика и Китай также имеют отношения к смерти американцев. Оба (государства. — ИноТВ) наводнили нашу страну наркотиками, от которых ежегодно умирают десятки тысяч американцев, и не то, чтобы кого-то из власть имущих это заботило. Означает ли это, что нам нужно разбомбить Оахаку? Можно ли нам начинать убивать генералов Народно—освободительной армии?»

«Прежде чем мы вступим в любую новую войну, должен быть соблюдён критерий: наши лидеры должны объяснить нам, как этот конфликт сделает США богаче и безопаснее. В мире очень много плохих людей, мы не можем убить их всех. Это не наша работа. Напротив, наше правительство существует для защиты и продвижения интересов американских граждан, поэтому оно у нас и есть. Способствовало ли этому убийство Сулеймани? Возможно. Никто в Вашингтоне не объяснил, как именно. Вместо этого, как Бен Сасс, они рассказывают нам, каким ужасным человеком он был. Он явно был ужасным человеком. И что? Это не имеет значения», — подчеркнул ведущий.

В завершении своего монолога Карлсон вновь обвинил неоконсерваторов в разжигании конфликта. По его словам, Вашингтон хотели развязать войну с Тегераном на протяжении многих лет: «Они стремились к ней. Они, возможно, наконец-то её получили».

Некоторые критики обратили внимание на однобокость подхода Карлсона. По их мнению, ведущий «ополчился» на сенатора Сасса и вашингтонского «ястреба» Джона Болтона только для того, чтобы избежать нападок на Трампа, заключает CNN.

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