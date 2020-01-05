Газотранспортная система Украины частично работает в реверсном режиме – оператор ГТС

В начале 2020 года газотранспортная система (ГТС) Украины частично работает в режиме реверса. Об этом 3 января оператор ГТС проинформировал в Facebook.

«В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионах Украины получают газ из ПХГ (подземные хранилища газа. – «ГОРДОН») газопроводом «Союз» в направлении «запад-восток», – сказано в сообщении.

В компании отметили, что «предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали».

Оператор ГТС отметил, что транзит газа в начале 2020 года составляет 35–45 млн м³ в сутки.

Про перші три дні роботи нового Оператора ГТС. Спойлер: з транзитом все добре.Починаючи з 7:00 год 1 січня, ми… Posted by Оператор ГТС України on Reede, 3. jaanuar 2020

«Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн м³ в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн м³ в сутки. Деньги уже на счетах оператора ГТС Украины, так как услуги оказываются по принципу предоплаты», – объяснил 4 января в Facebook глава компании-оператора Сергей Макогон.

Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что несмотря на то, что физические объемы… Posted by Sergiy Makogon on Laupäev, 4. jaanuar 2020

24 декабря компания «Оператор газотранспортной системы Украины» прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что оператор газотранспортной системы Украины получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским «Газпромом».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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