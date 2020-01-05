Недорогой смартфон от Nokia стал еще дешевле

05.01.2020, 16:14, Новости дня

Сегодня стало известно о существенном удешевлении нового смартфона Nokia 4.2.

Несмотря на то, что аппарат и ранее был достаточно привлекательным по цене и оценивался в 154 доллара, однако теперь устройство снизилось до 97 долларов. Напомним, первый показ устройства состоялся в феврале прошлого года на выставке Mobile World Congress. Всего за пару месяцев с момента старта продаж ценник опустился на 35 процентов.

Смартфон Nokia 4.2 получил 5,71-дюймовый дисплей с высоким разрешением. За производительность аппарата отвечает мощный четырехядерный чип Snapdragon 439 с 3 гигабайтами ОЗУ. Кроме того, устройство также может похвастаться усиленной батареей на 3000 мАч и поддержкой актуальной операционной системы Аndroid 9 Pie.



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