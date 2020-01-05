В метрополитене Москвы рассказали о забытых в новогоднюю ночь вещах

Представители метрополитена Москвы назвали перечень вещей, которые были забыты пассажирами в подземке в новогоднюю ночь. Они напомнили, что их можно вернуть, обратившись на склад или заполнив специальную форму в приложении для смартфона.

В складское помещение утром 1 января поступили три бороды Дедов Морозов, теплая шапка-ушанка, два украшенных к празднику посоха, рабочая балалайка, накидка Снегурочки и парик, несколько новогодних гирлянд. На остановках был обнаружен плед с оленями, пару рюкзаков для детей, где находились билеты на посещение елки, смартфоны, пакеты со сладостями.

Представители столичного метрополитена добавили, что те, кто потерял свои вещи и планирует их забрать, должен обратиться к менеджерам «Московского транспорта». Кроме этого, в приложении для мобильных устройств «Метро Москвы» можно заполнить специальную форму. Если вещи будут найдены, с автором оставленной заявки впоследствии свяжется один из сотрудников склада и объяснит, как их получить обратно.

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