Продолжение «Секса в большом городе» выйдет на русском языке

Появилась информация о том, что продолжение популярного романа под названием «Секс в большом городе» выйдет в РФ на русском языке. Об этом рассказали представители крупной издательской группы «Эксмо-АСТ».
В книге «Секс в большом городе» содержатся несколько статей журналистки по имени Кэндес Бушнел. Впервые материалы о жизни ее знакомых и друзей были опубликованы 23 года тому назад. В 1998 году состоялась громкая премьера одноименного американского сериала, получившегося популярность во многих странах мира.
Первые заметки начали создаваться журналисткой еще в 1994 году. Предполагалось, что они будут обнародованы в The New York Observer. Тогда главред издания предложил Бушнел писать то, что она хочет.
Продолжение первой части книги на английском языке появилось летом прошлого года. В 2020 году ее можно будет приобрести в русском изложении.
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