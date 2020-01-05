Укрепление конструкции Нотр-Дама обошлось в €85 млн

Укрепление конструкции пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери и обеспечение безопасности здания для строителей обошлось в €85 млн. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в эфире радиостанции Europe 1 куратор по вопросам восстановления собора Жан-Луи Жоржелен.

«На стадии укрепления и обеспечения безопасности собора уже использовано €85 млн», — сказал он.

По данным радиостанции, объем заявленных пожертвований на восстановление Нотр-Дама составляет в настоящий момент €922 млн. «Из этих обещанных средств €600 млн должны поступить из французских источников, 70 млн — из-за рубежа», — рассказал Жоржелен.

По словам куратора, к настоящему моменту реальная сумма собранных средств составляет от €400 до 500 млн. «Не сомневаюсь, что мы сможем собрать еще больше пожертвований», — сказал он.

Жоржелен подчеркнул, что до того, как строительные леса вокруг того места, где находился обрушившийся в ходе пожара шпиль, не будут убраны, преждевременно говорить о том, что собор Парижской Богоматери удалось спасти от обрушения. «На данном этапе мы не можем сказать, что Нотр-Дам спасен, так как впереди очень важный этап — демонтаж установленных конструкций», — отметил он.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен за пять лет. При этом он подчеркнул, что собор после реставрации должен стать «еще более красивым, чем прежде».

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