Раскрыты характеристики смартфона Realme X50 5G

Инсайдер Судханшу Амбхоре поделился техническими параметрами нового не анонсированного смартфона Realme X50 5G.

Эксперты уверены, что данный аппарат выступит в качестве прямого конкурента для Redmi K30. Сведения об устройстве также опубликованы в базе регулятора TENAA. Новый смартфон Realme X50 5G получит улучшенный 6,57-дюймовый экран с высоким разрешением 2400 на 1080 пикселей. Кроме того, частота обновления экрана составила 120 Гц.

Высокую производительность смартфона Realme X50 5G обеспечит мощный чип Snapdragon 765G. В зависимости от комплектации, устройство получит 6-12 гигабайт оперативной памяти и 64-256 гигабайт постоянной памяти. Премьера гаджета состоится уже через несколько дней.

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Последнее: Инсайдер Судханшу Амбхоре поделился техническими параметрами нового не анонсированного смартфона Realme X50 5G. Эксперты уверены, что данный аппарат выступит в качестве прямого конкурента для Redmi K30. Сведения об устройстве также опубликованы в базе регулятора TENAA. Новый смартфон Realme X50 5G получит улучшенный 6,57-дюймовый экран с высоким разрешением 2400 на 1080 пикселей. Кроме того, частота обновления […]