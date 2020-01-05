Lenovo стартует продажи клавиатуры ThinkPad отдельно от ноутбуков

05.01.2020, 15:52, Новости дня

Известная компания Lenovo анонсировала последующий выход в продажу фирменной клавиатуры.

Аналогичный компонент применяется в ноутбуках линейки ThinkPad. Эксперты уверены, что данная новость будет положительно оценена теми, кто бы хотел использовать аналогичную раскладку в персональных компьютерах. Новая модель TrackPoint Keyboard II получит также тензометрический джойстик для управления курсором без мыши.

В компании анонсировали, что новая клавиатура TrackPoint Keyboard II будет подключаться как по сети Wi-Fi, так и по интерфейсу Bluetooth 5. Разработчики указали, что заряда батареи достаточно для пользования в течение нескольких месяцев. Стоимость новинки составляет порядка 100 долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Инсайдер Судханшу Амбхоре поделился техническими параметрами нового не анонсированного смартфона Realme X50 5G. Эксперты уверены, что данный аппарат выступит в качестве прямого конкурента для Redmi K30. Сведения об устройстве также опубликованы в базе регулятора TENAA. Новый смартфон Realme X50 5G получит улучшенный 6,57-дюймовый экран с высоким разрешением 2400 на 1080 пикселей. Кроме того, частота обновления […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика