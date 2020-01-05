Lenovo стартует продажи клавиатуры ThinkPad отдельно от ноутбуков

Известная компания Lenovo анонсировала последующий выход в продажу фирменной клавиатуры.
Аналогичный компонент применяется в ноутбуках линейки ThinkPad. Эксперты уверены, что данная новость будет положительно оценена теми, кто бы хотел использовать аналогичную раскладку в персональных компьютерах. Новая модель TrackPoint Keyboard II получит также тензометрический джойстик для управления курсором без мыши.
В компании анонсировали, что новая клавиатура TrackPoint Keyboard II будет подключаться как по сети Wi-Fi, так и по интерфейсу Bluetooth 5. Разработчики указали, что заряда батареи достаточно для пользования в течение нескольких месяцев. Стоимость новинки составляет порядка 100 долларов.
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