Мнение: Красно солнышко или не святой Святой (об истории с иронией) // Виолетта Крымская

Загадочных и противоречивых правителей на Руси много. Их жизни — то триллер, то мелодрама, жуткий винегрет из подлости и благородства. Они сводят нас с ума. Кто они — ангелы или демоны? О них пишут научные исследования, из-за них ругаются на кухнях и в интернете. Каким судом их судить, какой мерой мерить? Не знаю, не знаю… Один из них князь Владимир.

Сын благородной рабыни

Когда родился Владимир не понятно, где-то в промежутке между 942 и 960 годами. Как вам такой разбег — в 18-ть лет! Зато точно известны пикантные обстоятельства его появления на свет. Князь Святослав приголубил ключницу Малушу, хорошо так приголубил. Когда животик девицы округлился, мать Святослава скривилась, но ругаться с сыном из-за такой мелочи как очередная наложница не стала. Княгиня Ольга просто выслала свою рабыню из Киева в глухое, даже по тем меркам, село Будутино, где и родился Володя, будущий князь киевский Владимир Святославович. Его папаше все эти семейные дрязги были, скажем так, по барабану. Его сиятельство развлекалось бесконечными военными походами.

Кажется, ни чего хорошего Владимиру не светило, бастард от рабыни, рожденный у черта на куличках… жизнь закончилась, так и не начавшись. Но, не всё так просто. Во-первых, в то время у князей-язычников в моде были гаремы и наложницы, а понятие «незаконнорожденный» было «не понятием». Второе, мать Владимира, Малуша, не всегда была рабыней, она происходила из благородных, была дочерью древлянского князя Мала. Но средневековая судьба переменчива, во время очередного военного похода её полонил Святослав, как ценный трофей прихватил с собой, пристроил на работу к матери, ну дальше вы знаете. Получается, по крови Владимир был княжич, однако его всё равно полжизни дразнили, «робичич» (ребенок рабыни). Бесился от этой кликухи он страшно, сатанел прямо, но об этом расскажем позже.

Отец — реформатор

Стольный град Киев не мил был Святославу, бес его знает почему, не нравился и все тут, тянуло князюшку в Европу. Почти не прерывно вел он войны с другими славянскими князьями и константинопольскими басилевсами, надо признать, довольно успешно. Отвоевывая километр за километром, князь далеко продвинулся на Запад.

Очарованный великолепием Дуная на его берегу, он основал новый город, назвал его Переяслав и решил туда свой стол перетащить, не в смысле кухонный или письменный, а столицу передислоцировать. Сегодня это болгарский город Переяславец.

Кстати, нужно нашему правительству братушкам-болгарам предъявить реституционные требования, пускай возвращают российскую земельку или заплатят за аренду, интересно, сколько там за 900 лет набежало. Ладно, пусть об этом у президента голова болит, наше дело — предложить.

Итак, узнав о планируемом переносе столицы, княгиня Ольга закатила форменную истерику: «Совсем сдурел? Зачем в такую даль переться?! И не обжито там, не желаю в шалаше куковать.» На что Святослав резонно заметил: «Мать, ты отстала от жизни. Дунай давно не окраина, там уже середина земли моей, то есть нашей, русской, а столицу нужно в середине размещать, это же элементарно! Отстоимся быстро, там же все финансовые потоки, тфу, то есть блага. Сама прикинь: из Греции золото, вина, фрукты там всякие для здоровья полезные, диетические; из Чехии и из Венгрии серебро и кони; из Руси меха и воск, мед. Ух, заживем! Не волнуйся, землю родимую я не забуду, «смотрящими» сыновей поставлю: Ярополка в Киеве оставлю, Олега в древлянскую землю пошлю, а в Новгороде пущай Володька рулит. «

Так и сделал. Все было бы хорошо, но вскоре, в 972 году, Святослав погибает. Он с дружиной нарвался на засаду печенегов, которую, к слову, организовали агенты Константинополя. Эхххх, что тут сказать, с древних времён у русских не союзники, а чистое дерь…, простите, золото.

Дележ батюшкиного наследства

Старший сын убитого князя Ярополк свернул все отцовские реформы: вернул Киеву столичный статус «стольного града», прекратил войну на Дунае, и… пошел войной на братьев. В первом же сражении древленское войско было наголову разбито, бежали они так, что только пятки сверкали. Князь Олег погиб не в бою, в давке на мосту у крепостной стены города Овруч.

Владимир не удивился, братоубийства тогда были модным трендом; не воззвал к мировой общественности, Совбеза еще не придумали, хотя этот ООН и сейчас не помогает, вон пендосовцы пуляют ракетами куда вздумается и хоть бы хны; не стал гнуть пальцы из серии «ты чё брателло, на кого прешь?», а сразу бежал в Скандинавию к своим друзьям. Умничка.

Отсиживаться в шалаше у озера Разлив молодой князь не стал, хотя ему предлагали, он развернул агитацию, да такую, что спустя столетья большевики и эссэры только завистливо вздыхали. Со своим ораторским искусством Владимир быстро нашел сторонников. Вернувшись на Русь во главе войска наемников, он с ходу вернул себе Новгород. Отдышавшись, отправив брату письмо, мол «жди, родной, скоро приду морду лица тебе бить, ибо нефиг на моё наследство зарится». Но на Киев не пошел, а отправился в древлянские земли проводить военную мобилизацию. Затея удалась, к его войску примкнула дружина богатого года Полоцка.

Не дождавшись нападения младшего брата киевский князь расслабился. Недооценил он родственничка, а зря. Владимир не стал тянуть кота за причиндалы, совершив марш-бросок, он неожиданно нарисовался у Киева. Ярополк еле успел ворота захлопнуть, к сражению он не был готов, зато был готов к длительной осаде. Такой расклад сосем не устраивал Владимира, его наемники примчались грабить, а не под стенами портки просиживать, заскучав они могли и домой отчалить, причем в любой момент. Пришлось прибегнуть к подлости, ой, нет, к военной хитрости конечно. Владимир подкупил киевского воеводу Блуда (удачная фамилия для предателя). Блуд уговорил Ярополка бежать из Киева. Город, оставшись без князя, разумно сдался, за кого, спрашиваться кровь проливать? А скандинавский спецназ, уютно расположившийся в засаде, практически без боя сцапал беглеца и доставил обратно в столицу, где его подняли на мечи. Как уже говорилось, братоубийство тогда никого не смущало, тем более в княжеских семьях, особенно при дележе наследства.

Рогнеда-Гореслава

По дороге в Киев Владимир успел жениться. Ах, скажете вы, в военном походе, как романтично! Увы, это нелирическая история, совсем наоборот — мерзкая и жестокая.

Князь к тому времени уже был женат и не на одной, и гаремчик имел не хилый, но чтобы закрепиться среди древлян, он решил взять себе очередную жену. На роль супруги Владимир присмотрел дочь полоцкого князя Рогнеду, не долго думая он отправил сватов. Князь Полоцка Рогволд был демократ, дурак, ох дурак: «Ну что доча, пойдешь замуж, тут к тебе Вовчик из Новгорода предложение делает. В ответ Рогнеда выпучила глаза: «Бать, ты что рехнулся? Я, представительница знатного скандинавского рода, твоего, если чё, и замуж за сына рабыни? Как ты себе свадьбу представляешь: я пред всем честным народом стою перед этим бастардом на коленях и выполняю древний обряд разувания мужа в знак своей покорности?!» Рогволд, поскребя макушку, согласился: «Да, лажа какая-то выходит. Ладно, так ему и предам — моя дочь слишком хороша для сына рабыни.» Дурак, ох дважды дурак!

Когда Владимир услышал ненавистное слово «робичич» он совершенно съехал с катушек и слёту взял некогда союзный Полоцк. По совету своего дяди и наставника Добрыни Никитича Владимир изнасиловал Рогнеду на глазах ее родителей, затем не её глазах казнил Рогволода, его жену и сыновей. Публично объявил княжну своей рабыней и дал обесчещенной девушке новое имя — Горислава, то есть «сияющая во славе». Юморист доморощенный, чтоб ему пусто было. Вдоволь поиздевавшись над Рогнедой — Гориславой Владимир, как ни в чём небывало сыграл с ней свадьбу и продолжил поход на Киев. Там он тоже отчебучил номер: казнив своего брата, Владимир насильно сделал своей наложницей его беременную жену.

Семейная жизнь с Гориславой у Владимира, как сообщают летописи, складывал очень не гладко, что собственно не удивительно, но тем менее за 12 лет она родила ему четырёх сыновей и двух дочерей.

Кроме законных жен, то ли семи, то ли восьми было у Владимира и несчетное количество наложниц говорят, до 800. Если жены были всегда при князе, то гарем он распределил по своим резиденциям. При этом еще как пишут летописях: «Ненасытен был в блуде, приводя к себе замужних жен и девиц растлевая».

И когда только делами государственными успевал заниматься?

Перунизация и централизация Руси

А дел князь наворочать успел не мало. Еще в Новгороде затеял на религиозную реформу — главным божеством громовержца Перуна, остальных повелел не то что совсем забыть, но игнорировать. Повел войну с христианством, иудаизмом и исламом, проповедники, которых тогда путешествовали по Руси из конца в конец. Из разрушенных храмов, мечетей, синагог он строил языческие капища. Себя Владимир не особо стеснялся и на полном серьёзе сравнивал с богом-громовержецем. Но «перунизация» Руси не удалась.

Куда успешней шли дела на поприще госстроительства. Надо отдать должное, первые десять лет правления Владимира — это время превращения Руси в настоявшие государство: с четкими границами, фиксированными налогами, горизонтальной и вертикальной управленческой вертикалью. Были и многочисленные военные победы: поляки — изгнаны, радимичи и вятичи покорны, с булгарами заключен почетный мир

Женитьба на Анне

Вроде все шло хорошо, но для полного комплекта стране не хватала духовных скреп, культ Перуна на Руси упорно не приживался. Тут в очередной раз в дело вмешалась княгиня Ольга: «Вова, хватить голову греть, давай крестись. Бабуля твоя, я то есть, давно православная, все соседи славяне вокруг Христу молятся. И, если ты не забыл, Византия тоже христианская.» Владимир не стал ломаться: » Собственно говоря, почему нет? Насчет Византии спасибо что напомнила, я ихнему императору Ваське Второму большое войско послал, он за это не только денег пообещал, но и руку своей сестры Анны. Вот женюсь на ней и будут наши дети царского роду. Всё, пора за должок спросить.»

Василий II не торопился выполнить унизительный с его точки зрения договор, ну где ж это видано: отдать замуж за «варвара», родную сестру императора из Македонской династии. О происхождении князья басилевс, знал, конечно же, всё, знал он и крутом нраве, и о воспитательных методах Владимира. Поэтому слово «робичич», которое в прочем он бы и не выговорил, он боялся произносить даже мысленно. Но худородность «скифского вождя» претила императору до тошноты, и он нагло тянул время, авось само всё рассосется. Но просчитался, надеяться на авось, это чисто русская фишка. С киевским князем номера из серии «мы вам перезвоним» и «заходите завтра» не прокатывали. У Владимира были не только мозги, но и «Силы быстрого реагирования» — не наемная, а своя собственная, закаленная в боях многотысячная экспедиционная армия, способная решать внезапно возникающие в различных регионах задачи.

Начал князь с легкого намека, повел свое войско в Крым, где тогда в районе современного Севастополя располагался греческий город Корсунь.

У тамошнего мэра он демонстративно потребовал немедленной сдачи, коленопреклонения и т.д. Получив отказ, не расстроился, а только ухмыльнулся и взял город в осаду. Куда торопится? Кого могла прислать на выручку Византия? Только его же собственных дружинников. Нужно подождать, когда начнется голод, выползут как тараканы. Так и случилось, через три месяца, не привыкшие к строгой диете греки сами открыли ворота. Дальше почти в точности повторился старый полоцкий сценарий: дочь градоначальника была изнасилована на глазах у родителей, потом отдана в жены боярину Ижберну, а сам воевода и его семья казнены.

В тот же день Владимир отправил Василию грамотку, дословно я вам её цитировать не буду, неудобно как-то, общий смысл такой, в Полоцке и Корсуне славно развлеклись, продолжение банкета — в Византии, жди, скоро будем.

«Намек» Василий II понял мгновенно, идиотизмом император не страдал. Когда его сестра попыталась кочевряжиться и начала причитать: «Куда ты меня багрянорожденную отправить хочешь? К варвару в полон, к нехристю! » Император, забыв о приличиях, отвесил Анне пару-тройку тумаков и собственноручно вытолкал её за ворота приговаривая: «Не варвар, а великий и благороднейший князь. Ничего, ничего, стерпится слюбится. Насчет крещения ты там сама на месте решай, не маленькая.»

В 988 году Владимир крестился в Корсуни (имейте в виду — православие пришло на Русь из Крыма, но это так к слову), заключил брак с Анной по православному обряду, а в качестве вена (свадебного дара) отдал брату-императору взятый им город.

После этого князя стало не узнать, его как будто подменили.

Перерождение

По возвращении в Киев Владимир крестил своих сыновей. Распустил гарем, бывшим женам не только разрешил выйти замуж за кого они пожелают, но и выделил приданое. Так, для справки, Рогнеда в семейную жизнь больше не играла, она основала монастырь и постриглась в монахини под именем Анастасии.

Молодая жена Владимира приехала на «варварскую» Русь с большой свитой. С ней прибыли не только слуги, но и команда интеллектуального десанта в который входили и священники, и ученые мужи, и архитекторы. Анна хотела организовать себе такую жизнь, которая хотя бы отдалено, напоминала ей прежнюю… ту, прошлую, оставшуюся в пышном Константинополе.

Она готовилась к тяжкой ежедневной битве, но её «варварский» муж, был совсем не против реформ. Более того, он сам рьяно взялся за преобразования. В столице Руси началось масштабное строительство храмов и дворцов, для отпрысков из знатных родов князь учредил «учение книжное», то есть, школу, при дворе началось летописание.

Каждое воскресенье Владимир устраивал в своем дворце — там, где раньше шумно пировала дружина, — пиры для нищих и нуждающихся. Князь, «замочивший» родного брата ради наследства, жесткий воин, рубивший головы пленникам за то, что долго не сдавались, вдруг решил отменить на Руси смертные казни. Тут охренела даже Анна: «Дорогой, я всё понимаю, милосердие, толерантность. Но ты на календарь глянь — ранние средневековье, нравы еще те, ты горячку не пори, а то слабину почуют, нас самих обезглавят.» Бояре поддакнули, воеводы кивнули, отговорили короче.

Судя по поступкам, описанным в летописи, а где нам еще черпать информация, Владимир до крещения и после – два разных человека. Летописец относит это насчет благотворного влияния христианства. Но, думается, не обошлось и без влияния жены – красивой, образованной, утонченной византийской царевны. В чужую душу не заглянешь, да это и так уж важно. Важно, что жесткий убийца, с чувством «черного» умора на грани садизма, развратник и сластолюбец исчез, будто не было вовсе. Последующую четверть века своего правления Владимир проводит как фанатичный сторонник христианства. Крестит всех направо и налево, спонсирует Церковь. Помните знаменитую церковную десятину? Так это Владимир придумал. Князь принял решение отдавать десятую часть своих, а значит, государственных доходов в пользу церкви. Помимо денег он активно раздавал земельные угодья во владение храмов и монастырей, соответственно Церкви быстро богатели. В качестве «побочного» эффекта (про побочный, шутка видите — кавычки) на Руси началось распространение грамоты, развивалась архитектура и искусства. Спрос рождает предложение, храмы нужно возводить, иконы нужно писать, вот и начали развиваться ремесла.

Только не торопитесь умиляться, не все было уси-пуси в пастельных тонах.

Крещение «огнем и мечем»

Крещение Руси не везде происходило спокойно, местами жители оказывали сопротивление. Большинство сыновей Владимира, садясь на княжение в городах, привозили с собой целый штат священнослужителей. Они, конечно, старались, но, например, Ростов и Муром не были крещены ни при первом, ни при втором князе. Мужики вежливо слушали проповеди, но менять веру не спешили: «Не поймешь вас, то Перун, то Христос. Вы там наверху сами сначала определитесь, а мы потом подтянемся. Может быть. Почти точно, только не в этом столетии. Короче, некогда нам, пошли мы, нам работать надо, сеять там, пахать. » Вятичи, жившие по берегам Оки массово крестились также только в XII веке.

Это еще ни чего, если мирно слушали и клали на все уговоры, так сказать, с приборчиком иногда вспыхивали восстания.

В Новгород усмирять мятежников Владимир в 991 году послал своего тысяцкого Путяту. Разудалый вояка влетел в город, захватил главарей восстания и только решил отпраздновать победу, как на главную площадь подтянулись горожане. Много горожан, в смысле очень много, почти все. Неласково улыбаясь, они поигрывали вилами и топориками, прихваченными явно не для антуража. Положение спас Добрыня, ага, тот самый Никитич. Мастер неадекватных ходов он приказал своим дружинникам поджигать все вокруг. Пожар в деревянном городе, что может быть страшнее жителей?! Естественно завыв про мятеж, горожане бросились спасать свои дома — тушить пожар. С тех пор и гуляет легенда о том, что «Путята крестил мечем, а Добрыня огнем».

Конец жизни Владимира был отмечен втягиванием Руси в очередную междоусобицу. В молодости князь ни в чем себе не отказывал, от прежнего разгульного образа жизни у него было 11 признанных сыновей, каждый из которых претендовал на свою часть власти, а пирог один, а каждому хочется кусок побольше. В 1014 году выступить против отца вознамерился Святополк. Заговор, был раскрыт, Владимир заключил сына и его жену-польку под стражу.

Не прошло и года, как в Новгороде взбунтовался Ярослав (сын той самой изнасилованной Рогнеды), он не хотел платить дань далекому Киеву. Переговоры ни к чему не привели, в конце концов, христианское терпение Владимира лопнуло. Князь собрал большое войско для войны против сына. В ответ сынок тоже стал собирать войско, призвав для этого варягов. Точно так же, как когда-то это сделал отец, объявив войну старшему брату, чтение летописей не прошло даром для смышленого юноши. Многочисленные скандинавские наемники — датчане, шведы, норвежцы — прибыли в Новгород и ожидали сигнала к выступлению. К счастью битва не состоялась, Владимир заболел и 15 июля 1015 года скончался.

Точных данных о времени канонизации князя не существует. Первые надёжные сведения об официальном почитании Владимира как святого равноапостольного относятся к XIV веку. Поскольку князь Владимир жил до раскола христианской церкви (1054), он почитается и католиками.

Князь Владимир, язычник, насильник и убийца, креститель Руси, объединитель восточнославянских племен, святой. Говорят, что переворот в душе Владимира до сих пор загадка.

Ха-ха-ха. Нашли проблему Пуанкаре. Чтоб понять русскую душу русских поэтов читать надо, например, Есенина:

«Но коль черти в душе гнездились —

Значит, ангелы жили в ней.»

Вопросы есть? Вопросов нет.

Вот, как-то так…

Виолетта Крымская

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский не имеет отношения к приезду в Киев шведского певца Доктора Албана (Dr. Alban). «Президент Украины не имеет никакого отношения к приезду на Украину шведского певца Dr. Alban и к пересечению им государственной границы. Этот вопрос находится в исключительной компетенции […]