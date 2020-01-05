Мнение: Александр Росляков. На чем закругляется Родина – и кто виновен во всех бедах нашего народа

Что означает слово Родина? Тот край, где ты живёшь надежно и спокойно, с чувством что называется уверенности в завтрашнем дне. Трудишься в меру своих сил и платишь за свои удобства и комфорт (вода, свет, газ, хорошая еда, приличная одежда и приятный отдых). Если не сможешь почему-либо заплатить – комфорта не будет, но ты останешься в своём жилище, откуда никто не смеет тебя выселить. Ты же не в гостинице чужой страны, а у себя на родине!

Так и было некогда в нашей стране. Но потом власть в несколько приемов лишила граждан всех тех гарантий, что раньше давала им Родина.

Человек честно трудился, но нечестный буржуй нарочно обанкротился – и ничего не заплатил своим работникам за месяцы трудов. Управы на него во власти нет, поскольку власть уже не народная, а буржуйская.

А платить за жилье надо. Тут как раз законы святы: нечем платить – причины никому не интересны; просто – марш на улицу! И ни один чиновник или депутат из властной пирамиды ни в чем тут не поможет, ибо не их дело это – помогать всяким людишкам без определенного места жительства. Их дело – из квартир за неуплату выселять и интересы правящего класса защищать. Разве Путин выручит, если суметь пробраться на его пресс-конференцию и там пасть ему в ноги. Правда, ни одному бомжу пока этого не удавалось.

Поэтому живи и бойся! И дрожи! Словно ты не у себя на родине, а в чужой, причем враждебно настроенной к тебе стране, только и ждущей, как сотворить тебе какую-нибудь пакость.

Поэтому многие уже открыто говорят, что нечего защищать от врагов такую страну, где все законы – против трудового человека, а власть сама – первый его враг.

Но кто же виноват в том, что в России воцарила именно такая власть, отнявшая у граждан главное их достояние – Родину?

Давайте заглянем в нашу Конституцию – что она говорит на этот счет? А говорит она, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. А Президент, Правительство, Парламент и все нисходящие чиновники и депутаты – лишь администраторы на службе у народа, лишь исполняющие его волю, добрую или худую.

– Э, – скажет тут ушлый гражданин, – не дурите мне голову, мало ли что в Конституции написано; важно то, что на деле происходит!

А что на деле происходит? Давайте приглядимся хорошенько с самого начала.

Под конец советской власти осмелевший вконец народ вовсю ругал советскую власть, став горой за опального Ельцина, который наобещал всем и сразу такого, что ни один жених своей возлюбленной не обещал. Потом обманул, конечно. Но сначала-то народ поверил в его сказочную «товарную интервенцию» и «две волги на ваучер». Так с кого спрос? Народ – все же не ребенок трех лет от роду, чтобы валить все на злого дядю, который набрехал ему с три короба!

Потом, через десять лет сплошного вранья, бандитизма и людоедства все наконец разуверились в лгунишке Ельцине (правда проголосовав за него и во второй раз в 1996 году доброй половиной голосов). И ну голосовать за им же презентованного Путина, который и наплодил всех нынешних антинародных депутатов и чиновников! Сколько раз за него голосовали? Четыре? И это не считая голосования за уже путинского ставленника Медведева, этого зиц-председателя, которому все тоже от души отдали свои голоса!

Так кто, значит, несет всю ответственность за выбор, совершенный в строгом согласии с Конституцией РФ? Путин, которого четырежды выбирали – или народ, который четырежды за него голосовал?

– Э, – скажет тот же ушлый гражданин, – так из кого выбирать было? Остальных еще хуже подсовывали!

Ну да, действительно. Но зачем тогда было на последних выборах голосовать за безальтернативного по сути, навязанного Путина 77-ю процентами голосов? Проголосовали бы 7-ю – и он совсем иначе отнесся б к народу, впаяй тот ему эдакий «условный выбор», заглядывал бы в рот электорату, показавшему свой норов, а не норовистым олигархам, чьи симпатии сейчас ему важней.

Так что выходит – Конституция права! Ответчик за все и на деле народ – а не те, кого он выбирает.

Ну да, порой власть берут силой или обманом, хитростью. Но подчиняться новым властителям или нет – опять же выбор исключительно народа.

Если он сопротивляется, его пытаются принудить к покорности силой оружия. Но у кого оно в руках? У солдата, полицейского. А те откуда родом? Из того же самого народа…

А потому как ни крути, именно народ – а не царь и не герой – всему голова. И совершенно справедливо говорят: «Без желания обманываемого обмануться обмануть его нельзя!»

И это именно мы, граждане, не сберегли когда-то нашу огромную, великую и по-отечески добрую к нам Родину по имени Советский Союз. Предали ее, польстившись на дешевые бирюльки вроде американских джинсов и французских лифчиков, на обещанную Ельциным халяву в виде «двух волг на ваучер», даже не подумав, откуда эти волги вдруг возьмутся…

Ну, а потом так все и пошло-поехало. Ельцин передал нас как эстафету Путину, вполне возможным отпустив при этом: «Ты, понимаешь, с этим народишком особо-то не церемонься, он добро не ценит. Зато на вранье как карась на хлеб идет!»

И как в воду глядел…

Источник: Конт

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