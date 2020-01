Иранский министр назвал Трампа террористом в костюме

Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми сравнил президента США Дональда Трампа с террористом. Об этом он написал в своем Twitter.

Джахроми напомнил о заявлении Трампа, который пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране и назвал американского президента террористом в костюме.

«Как ИГИЛ! Как [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер! Как [основатель Монгольской империи] Чингисхан! Они все ненавидели культуры. Трамп – террорист в костюме. Скоро он узнает, что никогда не сможет победить великие иранские нацию и культуру», – подчеркнул иранский министр.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!

They all hate cultures. Trump is a «terrorist in a suit». He will learn history very soon that NOBODY can defeat «the Great Iranian Nation & Culture».#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 5, 2020

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

