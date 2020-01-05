Украинская биатлонистка Пидгрушная победила на Кубке Австрии

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная 4 января завоевала золото Кубка Австрии, который проходил в Хохфильцене, сообщает biathlon.com.ua.
В первый день соревнований прошла суперкороткая индивидуальная гонка – пять кругов по одному км и 15 секунд штрафа за каждый промах.
Пидгрушная ни разу не промахнулась и опередила австрийку Катарину Иннерхофер на 5,5 секунды. Третьей также стала представительница Австрии Дуня Здоуц.
В гонке приняли участие еще две украинские биатлонистки: Валентина Семеренко с двумя промахами финишировала девятой, а Вита Семеренко с минутой штрафа закончила гонку на десятой позиции.
Украинки выступают на Кубке Австрии в рамках подготовки к следующим этапам Кубка мира и Кубка IBU.
Четвертый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 9-го по 12 января в немецком Оберхофе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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