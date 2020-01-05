Samsung представила линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey

Южнокорейский гигант Samsung представил новую линейку изогнутых мониторов под названием Odyssey.
Данные экраны получили матрицу QLED и направлены на аудиторию игроманов. В свою очередь, первыми выйдут дисплеи G9 и G7. Каждая из новинок успешно справилась с сертификацией TÜV Rheinland Eye Comfort.
Новинка имеет Dual Quad (DQHD, 5120 × 1440 точек), а также обладает соотношением сторон 32 на 9. Поддерживаемая частота обновления составила 240 Гц с повышенным откликом 1 мс. Разработчики анонсировали, что данная модель получила технологии G-Sync и Adaptive Sync, которыми в дальнейшем будут оснащаться последующие модели геймерских мониторов от компании Samsung.
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Последнее: Южнокорейский гигант Samsung представил новую линейку изогнутых мониторов под названием Odyssey. Данные экраны получили матрицу QLED и направлены на аудиторию игроманов. В свою очередь, первыми выйдут дисплеи G9 и G7. Каждая из новинок успешно справилась с сертификацией TÜV Rheinland Eye Comfort. Новинка имеет Dual Quad (DQHD, 5120 × 1440 точек), а также обладает соотношением сторон […]
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