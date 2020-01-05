В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Японии голубого тунца продали за 1,8 миллиона долларов. Вес уникальной рыбы составил примерно 270 килограммов.

Покупателем тунца стала компания Kiyomura, которой также принадлежит крупная сеть ресторанов Sushi Zanmai. Ее владелец Киоши Кимура отметил, что собирается использовать рыбу для эксклюзивных блюд. Скелет огромного тунца планируют покрыть специальным составов и выставить в одном из ресторанов в качестве элемента декора.

Японские издания сообщили, что уникальная рыба была поймана рядом с поселком Ома на севере страны. Рыбак, вытащивший тунца, сперва принял его за огромный риф, отколовшийся от камня. Для того чтобы достать рыбу из воды, потребовалось применить специальную механическую установку.

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