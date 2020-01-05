Сыгравшая в «Друзьях» малышку Эмму Ноэль Шелдон ответила Монике и Чендлеру на обращение 2003 года

Сыгравшая в «Друзьях» малышку Эмму актриса ответила на обращение Моники и Чендлера 2003 года. Соответствующую публикацию Ноэль Шелдон разместила в Instagram.

Речь идет о серии с тортом, когда дочери Рэйчел и Росса по сериалу исполнялся год, и их тётя и дядя записали необычное поздравление на 18-летие племянницы. Во время процесса, Моника и Чендлер решили, что во взрослой жизни Эмма их не узнает, так как не разговаривали с ее родителями в течение 17-ти лет. Когда наступил 2020 год, Ноэль Шелдон, сыгравшая роль малышки, ответила на обращение «Друзей». Она написала на своей странице, что недавно «проснулась после лучшего сна». Также артистка поздравила фолловеров с Новым годом.

Как отметил один из создателей картины Дэвид Крейн, 8-я часть должна была стать последней. Однако всего в эфир вышло 10 сезонов знаменитого сериала.

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