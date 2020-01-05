Сыгравшая в «Друзьях» малышку Эмму Ноэль Шелдон ответила Монике и Чендлеру на обращение 2003 года

05.01.2020, 15:30, Разное

Сыгравшая в «Друзьях» малышку Эмму актриса ответила на обращение Моники и Чендлера 2003 года. Соответствующую публикацию Ноэль Шелдон разместила в Instagram.
Речь идет о серии с тортом, когда дочери Рэйчел и Росса по сериалу исполнялся год, и их тётя и дядя записали необычное поздравление на 18-летие племянницы. Во время процесса, Моника и Чендлер решили, что во взрослой жизни Эмма их не узнает, так как не разговаривали с ее родителями в течение 17-ти лет. Когда наступил 2020 год, Ноэль Шелдон, сыгравшая роль малышки, ответила на обращение «Друзей». Она написала на своей странице, что недавно «проснулась после лучшего сна». Также артистка поздравила фолловеров с Новым годом.

Как отметил один из создателей картины Дэвид Крейн, 8-я часть должна была стать последней. Однако всего в эфир вышло 10 сезонов знаменитого сериала.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Южнокорейский гигант Samsung представил новую линейку изогнутых мониторов под названием Odyssey. Данные экраны получили матрицу QLED и направлены на аудиторию игроманов. В свою очередь, первыми выйдут дисплеи G9 и G7. Каждая из новинок успешно справилась с сертификацией TÜV Rheinland Eye Comfort. Новинка имеет Dual Quad (DQHD, 5120 × 1440 точек), а также обладает соотношением сторон […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика