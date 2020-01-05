Новый LG G9 получит дизайн от флагмана Samsung

Известный инсайдер поделился новыми рендерными изображениями флагманского смартфона LG G9.

Получить снимки удалось благодаря ранее продемонстрированных схематичным кадрам аппарата. Кроме того, тыльная сторона имеет многочисленные сходства с флагманским смартфоном от компании Samsung. Однако стоит отметить, что горизонтальное расположение объективов ранее уже использовали в моделях V50 и LG G8.

Несмотря на это, устройство все же имеет черты от смартфона Galaxy S10 Plus. О новинке известно, что сканер отпечатков пальцев здесь расположен под всей поверхностью экрана. Также заявлено, что по краям дисплей получит незначительное закругление. Официальная премьера флагманского смартфона LG G9 состоится на ближайшем выставке Mobile World Congress.

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