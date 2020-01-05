Мнение: Голубые огоньки

Мало что раздражает меня больше, чем новогодние «голубые огоньки» на наших телеаналах.
Фото: Соцсети
Шоубизнеса в России нет. Вместо неё — художественная самодеятельность с участием одних и тех же лиц: Пугачёва, Киркоров, Галкин, Басков и иже с ними.
Я не знаю ни одного человека, который бы посчитал хорошей идеей послушать песни Баскова или Газманова в машине. Вот не знаю и всё тут!
Может, со мной — что-то не так? Может, среди вас есть те, кто, решив послушать музыку, останавливает свой выбор на Ларисе Долиной или Лолите Милявской? Или, может, вы слушаете, Бузову с Лободой?
А кто-то из вас смотрит тупое говно под названием «Голубой огонёк», или как там сегодня называть это адище дурного вкуса и непрофессионализма? Ну, хотя бы фоном в новогоднюю ночь включаете?
Мне, правда, интересно.
Я, правда, хочу понять: это со мной — что-то не так, раз один только вид Баскова с Киркоровым вызывают у меня рвотные позывы, а дегенеративные шутки Галкина и Петросяна меня не смешат от слова «совсем»?
Или всё-таки наше телевидение — в полной и беспросветной жопе, а со мной — всё ок?
Как относитесь к «голубым огонькам» вы?
Источник: Лена Миро
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Последнее: Мало что раздражает меня больше, чем новогодние «голубые огоньки» на наших телеаналах. Фото: Соцсети Шоубизнеса в России нет. Вместо неё — художественная самодеятельность с участием одних и тех же лиц: Пугачёва, Киркоров, Галкин, Басков и иже с ними. Я не знаю ни одного человека, который бы посчитал хорошей идеей послушать песни Баскова или Газманова в […]
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