В Ростове-на-Дону полиция устанавливает личность пришедшего в Дом творчества мужчины с оружием

05.01.2020, 15:26, Новости дня

Полицейские в Ростове-на-Дону устанавливают личность мужчины, у которого при входе в дом народного творчества были обнаружены нож и пистолет.

«При входе в учреждение сотрудники охранной структуры обнаружили в сумке у мужчины подозрительные предметы», – сообщил представитель областного главка МВД, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в сумке у мужчины находились нож и пистолет. После досморта мужчина скрылся.

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление его личности и задержание», – сказал собеседник, отметив, что они изучают записи с камер видеонаблюдения и берут показания у охранников, которые видели лицо мужчины.

Представитель областного дома народного творчества сообщил, что в воскресенье учреждение работает по расписанию. Там уже состоялись два детских спектакля, скоро должен начаться еще один. Вместимость зала – 644 человека.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону экстренно приземлился самолет из-за пистолета у пассажира.



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Последнее: Полицейские в Ростове-на-Дону устанавливают личность мужчины, у которого при входе в дом народного творчества были обнаружены нож и пистолет. «При входе в учреждение сотрудники охранной структуры обнаружили в сумке у мужчины подозрительные предметы», – сообщил представитель областного главка МВД, передает РИА «Новости». Он уточнил, что в сумке у мужчины находились нож и пистолет. После досморта […]

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