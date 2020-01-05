В Ростове-на-Дону полиция устанавливает личность пришедшего в Дом творчества мужчины с оружием

Полицейские в Ростове-на-Дону устанавливают личность мужчины, у которого при входе в дом народного творчества были обнаружены нож и пистолет.
«При входе в учреждение сотрудники охранной структуры обнаружили в сумке у мужчины подозрительные предметы», – сообщил представитель областного главка МВД, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в сумке у мужчины находились нож и пистолет. После досморта мужчина скрылся.
«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление его личности и задержание», – сказал собеседник, отметив, что они изучают записи с камер видеонаблюдения и берут показания у охранников, которые видели лицо мужчины.
Представитель областного дома народного творчества сообщил, что в воскресенье учреждение работает по расписанию. Там уже состоялись два детских спектакля, скоро должен начаться еще один. Вместимость зала – 644 человека.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону экстренно приземлился самолет из-за пистолета у пассажира.
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Последнее: Полицейские в Ростове-на-Дону устанавливают личность мужчины, у которого при входе в дом народного творчества были обнаружены нож и пистолет. «При входе в учреждение сотрудники охранной структуры обнаружили в сумке у мужчины подозрительные предметы», – сообщил представитель областного главка МВД, передает РИА «Новости». Он уточнил, что в сумке у мужчины находились нож и пистолет. После досморта […]
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