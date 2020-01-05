Жители РФ рассказали об ожиданиях в сфере технологий в 2020 году

Жители РФ рассказали о своих наибольших ожиданиях в сфере технологий в 2020 году. Имеется информация, что будет введена криптовалюта Telegram Open Network от Павла Дурова. В результате появится возможность защищено и анонимно переводить денежные средства.

В перечне ожидания оказались и «умные» наушники. Сейчас на пике популярности находятся беспроводные девайсы. Производители стараются оснастить их рядом дополнительных опций, например, функцией слухового аппарата, измерения пульса. Россияне задаются вопросом, окажутся ли в масс-маркете VR-очки. По словам экспертов, пока сложно представить, что разработчики смогут сделать продукт, который подойдет каждому конкретному пользователю. В связи с этим гаджет не вытеснит смартфоны и ПК.

Ожидается, что начнет развиваться контроль в интернете. Постепенно все мировые государства станут раскалываться на маленькие сегменты. Проблема заключается в том, что еще год назад таковых насчитывалось три: Америка, Европа, Китай. Сейчас существуют отдельные подходы: европейский, российский, американский, индийский, иранский и другие.

5G-интернет не будет распространяться так быстро, насколько этого все ожидают. В особенности речь идет о территории РФ, поскольку из-за вопросов национальной безопасности в государстве приняли решение задействовать не совсем стандартные частоты. Для последних технология 5G еще до конца не готова. Оценить спутниковый интернет может помешать Роскомнадзор. На данный момент существует огромная группа из тысячи спутников, которые должны предоставить доступ пользователям в Сеть. Однако есть ряд вопросов лицензирования. Все дело в том, что спутник сложно заставить выполнять распоряжения профильного ведомства.

Возможно, что в 2020 году на дорогах РФ появятся робоавтомобили. Новое решение уже было опробовано компанией «Яндекс». Может возникнуть ситуация, когда придется увольнять таксистов. В целом для автономного вождения в стране практически все готово. Отечественная компания разработала собственные программные системы. Также в «Яндексе» объявили о создании аппаратов – лидаров, способных буквально «ощупывать» пространство для дальнейшей езды.

Ожидается, что большие массивы данных, которые собираются о пациентах, можно будет монетизировать или же применять для перерасчета прогнозов и страховок. В каждой стране возникнет несколько стартапов, связанных с данной темой. Возможно появление искусственного интеллекта общего профиля. Человечество приближается к моменту, когда важные функции на отличном уровне станут выполнять не люди, а роботы.

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Последнее: Жители РФ рассказали о своих наибольших ожиданиях в сфере технологий в 2020 году. Имеется информация, что будет введена криптовалюта Telegram Open Network от Павла Дурова. В результате появится возможность защищено и анонимно переводить денежные средства. В перечне ожидания оказались и «умные» наушники. Сейчас на пике популярности находятся беспроводные девайсы. Производители стараются оснастить их рядом дополнительных […]