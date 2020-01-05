В крупных городах Украины не хватает храмов – Епифаний

В крупных городах Украины не хватает храмов. Об этом предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил «Радіо Свобода» в интервью 4 января.

«Сейчас не хватает храмов в крупных городах. Почему? Мы говорили сегодня уже о практикующих христианах и не практикующих, которые просто приходят на богослужение во время больших праздников. И что мы видим? В обычные воскресенья храмы полны, но вмещают всех, а если мы празднуем крупные праздники, то храмы не вмещают всех желающих», – сказал он.

Предстоятель ПЦУ отметил, что «поэтому на будущее еще в крупных городах ведется строительство храмов».

«И даже в Киеве пока еще недостаточно храмов для того, чтобы все православные христиане могли удовлетворить свои потребности», – подчеркнул Епифаний.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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