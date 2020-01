В погранслужбе заявили, что Зеленский не мог влиять на ситуацию с разрешением въезда в Украину певцу Dr. Alban

Президент Украины Владимир Зеленский не оказывал влияния на ситуацию со въездом в Украину шведского музыканта Dr. Alban. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

«Государственную границу он пересекал соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю – вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никаким образом на решение охранников границы по пропуску ли непропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины», – написал Дейнеко.

По его словам, отказать иностранцам в пересечении границы можно только поручением правоохранительных органов. В случае его отсутствия и наличия необходимых документов такие лица могут пропустить в Украину.

Я не знайомий добре з творчістю співака зі шведським громадянством, відомого як Dr.Alban, хоча деякі його пісні міг… Posted by Сергій Дейнеко on Pühapäev, 5. jaanuar 2020

Dr. Alban сегодня отредактировал свое сообщение в Instagram, в котором он изначально говорил о помощи Зеленского.

«Мне был запрещен въезд в Украину из-за предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину», – таким сообщение было изначально.

«Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал, что украинцам это не нравится. Где бы я ни был, но был рад встрече с президентом», – так выглядит сообщение сегодня.

Переглянути цей допис в Instagram

Meeting ukrainian president , president Zelensky. I was banned entering Ukraine because of my previous show in the Crimea peninsula . I did not know about that , that Ukrainians don’t like it.any where but was happy to meet the president.

Допис, поширений dralbanofficial (@dralbanofficial) 15 Гру 2019 р. о 9:57 PST

В свой приезд в декабре Dr. Alban принял участие в новогоднем шоу «Вечернего квартала». В сентябре он приезжал в Краматорск Донецкой области.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок въезда в Крым и выезда из него. Для иностранцев въезд на полуостров и выезд с него возможен по паспортам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы, через контрольные пункты въезда/выезда в Херсонской области («Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар»).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В крупных городах Украины не хватает храмов. Об этом предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил «Радіо Свобода» в интервью 4 января. «Сейчас не хватает храмов в крупных городах. Почему? Мы говорили сегодня уже о практикующих христианах и не практикующих, которые просто приходят на богослужение во время больших праздников. И что мы видим? В […]