В Сети опубликовали видео с ушедшими под лед машинами во Владивостоке

05.01.2020, 15:12, Новости дня

В Сети появилось видео спасательной операции во Владивостоке, где под лед ушло около 30 автомобилей.

Инцидент произошел в нескольких метрах от берега на острове Русский в Приморском крае. Лед треснул сразу под 30 автомобилями, информирует «Рен ТВ».

Отмечается, что никто не пострадал, а некоторые водители смогли самостоятельно достать автомобили.



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Последнее: В Сети появилось видео спасательной операции во Владивостоке, где под лед ушло около 30 автомобилей. Инцидент произошел в нескольких метрах от берега на острове Русский в Приморском крае. Лед треснул сразу под 30 автомобилями, информирует «Рен ТВ». Отмечается, что никто не пострадал, а некоторые водители смогли самостоятельно достать автомобили.

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