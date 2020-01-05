В Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране

Парламент Ирака в воскресенье намерен рассмотреть вопрос о прекращении присутствия иностранных сил на территории государства, сообщают СМИ.

Проект закона, который планируется рассмотреть в парламенте, предусматривает запрет на присутствие любых иностранных сил в Ираке и использование воздушного пространства страны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Также документ обязывает отозвать запрос о помощи, направленный международной коалиции для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

Иракскому правительству предстоит уточнить число иностранных технических специалистов и инструкторов, нужных стране для оказания помощи в решении национальных задач, а также уточнить их местонахождение и цели.

Также депутаты планируют обсудить вопрос об обращении МИД Ирака в СБ ООН с жалобой на США.

На заседание парламента прибыл председатель Мухаммед аль-Халбуси.

Местные СМИ сообщают, что среди депутатов раздаются призывы о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии американского посольства в Багдаде.

Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

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