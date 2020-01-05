Зинченко забил дебютный гол за «Манчестер Сити» в сезоне

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко забил дебютный гол за английский клуб в сезоне, сообщает официальный сайт «Манчестер Сити».

Украинец на 20-й минуте открыл счет в поединке 1/32 финала Кубка Англии против «Порт Вейл». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу кооманды Зинченко.

El primer del City! Marca Zinchenko!

@EmiratesFACup

1-0 #ManCitypic.twitter.com/t6EOQsC0nJ

— Manchester City (@ManCityCatala) 4 січня 2020 р.

Всего в текущем сезоне игрок сборной Украины провел 15 поединков за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

В следующем матче команда, в которой выступает украинец, встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка Футбольной лиги. Поединок пройдет 7 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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