Зинченко забил дебютный гол за «Манчестер Сити» в сезоне

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко забил дебютный гол за английский клуб в сезоне, сообщает официальный сайт «Манчестер Сити».
Украинец на 20-й минуте открыл счет в поединке 1/32 финала Кубка Англии против «Порт Вейл». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу кооманды Зинченко.
El primer del City! Marca Zinchenko!
@EmiratesFACup
1-0 #ManCitypic.twitter.com/t6EOQsC0nJ
— Manchester City (@ManCityCatala) 4 січня 2020 р.
Всего в текущем сезоне игрок сборной Украины провел 15 поединков за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
В следующем матче команда, в которой выступает украинец, встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка Футбольной лиги. Поединок пройдет 7 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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