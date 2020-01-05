Адвокат Петросяна Сергей Жорин опроверг слухи о покупке комиком квартиры для Брухуновой за 300 млн рублей

Не так давно появились слухи о покупке Евгением Петросяном роскошной квартиры для своей помощницы Татьяны Брухуновой за 300 млн рублей. Адвокат комика Сергей Жорин опроверг данную информацию.

На днях друзья и коллеги знаменитости в студии передачи «Пусть говорят» снова собрались для обсуждения его личной жизни, в частности отношений с Еленой Степаненко и Татьяной Брухуновой. Поклонников Петросяна до сих пор волнует вопрос имущества звезд и их внушительного состояния. В ходе эфира стало известно, что еще в 2016 году ассистентка юмориста купила апартаменты около 229 квадратных метров за 300 млн рублей. Знакомые шоумена предположили, что именно он спонсировал это приобретение. Тем не менее данные слухи опроверг приятель артиста и по совместительству его адвокат. Как заявил Сергей Жорин, распространяемые в Сети снимки квартиры являются фейковыми.

Интернет-пользователи отметили, Петросян мог действовать через кого-то другого или выписать молодой помощнице приличную премию. Согласно другой информации, у Брухуновой есть еще один ухажер, который способен подарить ей жилье в элитном районе Москвы.

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