Подруга Юлии Началовой рассказала об изменах экс-супруга звезды

В марте исполнится год, как умерла Юлия Началова, но страсти вокруг ее имени не утихают до сих пор. Олеся Сазыкина, представляющаяся подругой певицы, пояснила журналистам об изменах экс-супруга звезды Дмитрия Ланского.

Музыкант, по словам Сазыкиной, совершенно не заботился об интересах жены. Ланской постоянно настаивал на необходимости Началовой меняться, заставлял сидеть на жестких диетах. Кроме всего прочего, артист изменял супруге. Певица и сама якобы рассказывала знакомым, что регулярно выявляла дома доказательства неверности возлюбленного.

После смерти Началовой ее друзья обратились к Ланскому, требуя, чтобы он признал факты измен и публично покаялся. Однако артист отмечает обратное. «Кто хочет, пусть верит словам Ланского, — заявила Сазыкина в интервью для «КП». Мне Юля рассказывала о чужих волосах на подушке в их общей постели, о запахе чужих духов».

Ранее стали появляться слухи, что и Началова не являлась верной женой. Общественность судачила об якобы имевших место изменах со стороны певицы в браке с Евгением Алдониным. Приятельница артистки категорически опровергает эти домыслы.

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