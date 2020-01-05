В Гонконге госпитализировали новых пациентов с неизвестной пневмонией

В Гонконге госпитализировали еще семерых пациентов после поездки в город Ухань в провинции Хубэй, где началась вспышка неизвестной пневмонии, об этом сообщила служба здравоохранения района.
«Пациенты помещены в карантин», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Пациенты не посещали рынок продуктов в Ухане, с которым связывают вспышку неизвестной пневмонии. Их доставили в местные больницы с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции и пневмонии.
Всего за последние дни в городе госпитализировали 15 человек, пятерых из них уже выписали.
В воскресенье в Сингапуре в больницу с неизвестной пневмонией попала девочка из Китая.
Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. При этом сообщения о вспышке атипичной пневмонии опровергли.
В начале января в Китае сообщили, что не обнаружили случаев передачи неизвестной пневмонии от человека к человеку.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители метрополитена Москвы назвали перечень вещей, которые были забыты пассажирами в подземке в новогоднюю ночь. Они напомнили, что их можно вернуть, обратившись на склад или заполнив специальную форму в приложении для смартфона. В складское помещение утром 1 января поступили три бороды Дедов Морозов, теплая шапка-ушанка, два украшенных к празднику посоха, рабочая балалайка, накидка Снегурочки и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Авария с участием Кулебы — не случайность / 25 ноября
- Заявлено о воссоединении Федора Бондарчука с бывшей женой / 29 ноября
- Мнение: Мобилизация / 4 января
- Теперь она нарядная: как российские и зарубежные звезды украсили свои елки к Рождеству и Новому году / 25 декабря
- Стас Михайлов рассказал о желании сына Никиты стать «хорошим юристом» / 3 декабря
- Бастрыкин и Киров / 4 декабря
- Мнение: Письмо: «Она заботливая мать, не транжира, не скандалистка» / 18 марта
- Мнение: Неожиданный ракурс на волонтёрское движение, оказывается оно наносит вред… / 6 декабря