Лесные пожары в Австралии: реакция Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Пинк и других знаменитостей

В Австралии массовая эвакуация — в эти дни ожидается усиление лесных пожаров, которые называют настоящим экологическим бедствием — местные пожарные не справляются с огнем, а запах дыма уже добрался до Новой Зеландии. Звезды не стали оставаться в стороне и выступили в соцсетях с призывом о помощи.

Хип-хоп-исполнительница Игги Азалия опубликовала в соцсетях фото с коалой на руках.

Я должна была посетить эту малышку и многих других животных, которые сейчас находятся в госпитале дикой природы Керрамбин. Ребята, спасибо, что позволяете мне быть причастной! Кстати, знаете ли вы, что более 30% естественной среды обитания коал в Новом Южном Уэльсе было уничтожено лесными пожарами, с которыми в настоящее время борется Австралия? —

написала Игги Азалия.

Наоми Уоттс поделилась в Instagram видео, демонстрирующим красоту страны.

Это был мой последний вечер в Байроне, Новый Южный Уэльс, Австралия. Чтобы получить представление о том, как красиво звучит дикая природа, увеличьте громкость. Пожары были поистине ужасны. Это меня очень расстраивает и беспокоит, ведь уже потеряно так много природы, а большая часть австралийского лета еще впереди. Я искренне сочувствую тем, кто потерял своих близких и дома. Большая благодарность отважным пожарным, которые буквально не останавливались во время праздников!

Американская певица Pink опубликовала фото со списком местных пожарных служб, которым можно пожертвовать деньги. Она также пообещала выделить 500 000 долларов местным пожарным службам.

Я полностью опустошена, наблюдая за тем, что происходит в Австралии прямо сейчас с ужасными лесными пожарами. Я обещаю пожертвовать 500 000 долларов непосредственно местным пожарным службам, которые так упорно сражаются на передовой. Мое сердце обращается к нашим друзьям и семьям Страны Оз, — написала поп-звезда.

Актер и эколог Леонардо Ди Каприо трубит о лесных пожарах с ноября прошлого года. Ди Каприо, который является сопредседателем Earth Alliance, часто публикует сообщения об изменении климата и продолжает делать это сейчас.

Наши мысли и молитвы с теми, кто по всей Австралии продолжает сталкиваться с разрушительными пожарами, которые бушуют уже несколько месяцев. От районов, с которыми мы лично связаны, таких как общины и люди, которых мы посетили в Новом Южном Уэльсе в 2018 году, до пожаров в Калифорнии и некоторых частях Африки, мы поражены все более частым присутствием этих экологических катастроф, включая, конечно, разрушение Амазонки, которое продолжается. Этот глобальный экологический кризис сейчас называют экоцидом. Легко чувствовать себя беспомощным, но всегда есть способ помочь. Чтобы узнать, как вы можете оказать свою поддержку, пожалуйста, смотрите ссылки ниже, — написали в соцсетях Меган Маркл и принц Гарри.

Еще в ноябре актер Рассел Кроу рассказал, что огонь уничтожил его дом.

Я не в Австралии. Моя семья в безопасности, расквартирована с друзьями. Вчера поздно вечером в моем доме вспыхнул пожар. Я всем сердцем сочувствую этой долине, —

Кроу также пожертвовал деньги сельской пожарной службе и призвал других сделать то же самое.

По угрозой сейчас и особняк Николь Кидман и Кита Урбана, который находится в Южном нагорье Нового Южного Уэльса. Загородный дом с шестью спальнями, выполненный в григорианском стиле, пара приобрела в 2009 году. Сейчас Николь вместе с мужем и детьми находится в Лос-Анджелесе, где сегодня будет проходить церемония вручения премии «Золотой глобус». В субботу Николь и Кит пожертвовали 500 000 долларов для сельской пожарной службы.

Наши мысли и молитвы сейчас со всеми, кто пострадал от пожаров по всей Австралии, — написал Кит в соцсетях.

