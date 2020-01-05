Зеленский уехал отдыхать в Оман – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский отправился отдыхать в Оман. Об этом сообщает «Страна».
По данным издания, глава государства вместе с семьей пребывает в пятизвездочном отеле на побережье Оманского залива недалеко от столицы Омана Маската.
«Страна» утверждает, что руководитель президентской охраны Максим Донец заранее отправился в Оман, чтобы подготовиться к приезду Зеленского.
Издание опубликовало фотографию, снятую якобы утром 5 января.
Фото: strana.ua
Зеленский стал президентом Украины после второго тура выборов, который прошел в апреле 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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