Зеленский уехал отдыхать в Оман – СМИ

05.01.2020, 14:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский отправился отдыхать в Оман. Об этом сообщает «Страна».

По данным издания, глава государства вместе с семьей пребывает в пятизвездочном отеле на побережье Оманского залива недалеко от столицы Омана Маската.

«Страна» утверждает, что руководитель президентской охраны Максим Донец заранее отправился в Оман, чтобы подготовиться к приезду Зеленского.

Издание опубликовало фотографию, снятую якобы утром 5 января.

Фото: strana.ua

Зеленский стал президентом Украины после второго тура выборов, который прошел в апреле 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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