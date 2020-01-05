Раскрыто отличие Huawei P40, P40 Pro и P40 Plus

05.01.2020, 14:52, Новости дня

Линейка смартфонов Huawei P40 предполагает три модификации, имеющие различные особенности.

В частности, публике будут предложены улучшенные версии Pro и Plus. Известно, что продвинутые комплектации имеют изогнутые дисплеи, а стандартном исполнении экран имеет плоскую поверхность. Кроме того, модификация Huawei P40 Pro получил пятимодульную камеру с 10-кратным зумом.

Смартфон получит мощный восьмиядерный процессор Kirin 990. Некоторые источники предположили, что версия Huawei P40 Plus окажется более габаритной по размерам экрана, однако пока точные характеристики отсутствуют. Остальные параметры устройств пока не называют.



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