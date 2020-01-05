Раскрыта дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2

05.01.2020, 14:52, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung поделилась тизером, который рассекречивает дату официальной презентации смартфонов Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2.

Предполагается, что тизер опубликовали случайно, так как практически сразу его удалили. Но пользователям удалось сохранить изображение, указав на важную дату. Заявлено, что премьера новых устройств Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2 состоится 11 февраля. На представленном тизере намекнули, что речь идет одновременно о двух устройства.

Ранее инсайдеры указали, что выход в продажу складного смартфона Galaxy Fold 2 может состояться почти сразу после премьеры, однако флагманский аппарат Galaxy S20 поступит в продажу несколько позже.



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