Представлен легкий ноутбук Dynabook Portege X30L

Известный бренд Dynabook продемонстрировал на выставке CES 2020 новый компактный ноутбук под названием Portege X30L.

Аппарат обладает минимальным весом — 870 граммов. Кроме того, новинка обладает 13,3-дюймовым дисплеем с высоким разрешением. В продвинутом исполнении ноутбук имеет сенсорный экран. За производительность ноутбука Portege X30L отвечает чип Intel Core десятого поколения, включая топовый процессор Core i7-10710U.

В рамках премьеры указали, что размер оперативной памяти составит до 24 гигабайт. Размер встроенной памяти равен 1 терабайт. Устройство также оснащается клавиатурой с подсветкой, а также дактилоскопическим сканером и продвинутой аудиосистемой DTS. Цена новинки пока не называется.

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